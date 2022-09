Hace unos días, el lanzamiento del Chromecast con Google TV HD nos hizo cuestionarnos si Google realmente estaba tomando el rumbo correcto con su dongle. Es un dispositivo muy bueno, pero técnicamente es un paso atrás respecto al modelo original (4K).

Sin embargo, lo que no sabíamos es que el nuevo dispositivo de Google para televisores escondía un montón de cosas geniales en su software. Este dongle llega al mercado con Android TV 12, misma actualización que en breve recibirá el modelo 4K. ¿Qué cosas agrega Google en esta edición? Te contamos todas las novedades de Android TV 12 que llegarán a los Chromecast con Google TV.

Android TV 12 introduce varias mejoras de privacidad, navegación y conectividad a Google TV

Novedades Android TV 12 Chromecast con Google TV 1 de 6

Generalmente, la mayoría de mejoras que recibe un dispositivo con Android TV no vienen desde una actualización del sistema operativo. Por el contrario, las novedades tienden a introducirse a través de sus capas de personalización y las aplicaciones en sí mismas.

No obstante, siempre hay excepciones a la regla y la actualización a Android TV 12 de los Chromecast con Google TV es una de ellas, porque las mejoras son numerosas. Al inicio de esta sección te dejamos toda una galería para que conozcas visualmente cada novedad, pero para mantener el orden las listaremos de aquí en adelante:

Indicador de uso del micrófono y cámara : de ahora en adelante, tu Chromecast te mostrará cuando se está usando el micrófono o la cámara de tu Smart TV. Para ello, habrá un icono verde muy evidente en la esquina superior derecha de la pantalla que se mantendrá visible mientras estén en uso.

: de ahora en adelante, tu Chromecast te mostrará cuando se está usando el micrófono o la cámara de tu Smart TV. Para ello, habrá un icono verde muy evidente en la esquina superior derecha de la pantalla que se mantendrá visible mientras estén en uso. Bloqueo de micrófono y cámara : una característica importada directamente desde Android 12 que permite deshabilitar todos los permisos de la cámara y micrófono. Puedes encontrarla en el menú Ajustes > Privacidad > Cámara / Micrófono.

: una característica importada directamente desde Android 12 que permite deshabilitar todos los permisos de la cámara y micrófono. Puedes encontrarla en el menú Ajustes > Privacidad > Cámara / Micrófono. Sincronización de imagen y tasa de refresco : ahora podrás hacer coincidir la velocidad de tu TV con la velocidad de fotogramas del contenido que estés visualizando. Es una característica excelente si tienes una pantalla con alta tasa de refresco, pero cuidado con activarla en un TV demasiado lento porque puede generar errores.

: ahora podrás hacer coincidir la velocidad de tu TV con la velocidad de fotogramas del contenido que estés visualizando. Es una característica excelente si tienes una pantalla con alta tasa de refresco, pero cuidado con activarla en un TV demasiado lento porque puede generar errores. Escalado de texto : aunque lleva años existiendo en Android, hasta ahora es que llega a Android TV. Permite cambiar el tamaño del texto en pantalla entre 85 y 115% de sus dimensiones originales. Lo encuentras en Ajustes > Pantalla > Escala de texto.

: aunque lleva años existiendo en Android, hasta ahora es que llega a Android TV. Permite cambiar el tamaño del texto en pantalla entre 85 y 115% de sus dimensiones originales. Lo encuentras en Ajustes > Pantalla > Escala de texto. Bloqueo de sonido envolvente : hasta ahora, Android TV te permitía configurar el sonido según las diferentes certificaciones que pudiese tener tu equipo (Dolby Atmos, DTS, etc.). Puedes seguir haciéndolo, pero también puedes desactivar el sonido envolvente totalmente.

: hasta ahora, Android TV te permitía configurar el sonido según las diferentes certificaciones que pudiese tener tu equipo (Dolby Atmos, DTS, etc.). Puedes seguir haciéndolo, pero también puedes desactivar el sonido envolvente totalmente. Conexión rápida para el WiFi: ¿tienes un móvil con Android 13? Ahora podrás utilizarlo para conectar Android TV a la red de tu casa más fácilmente. No es compatible con Android 12 o inferiores.

Como curiosidad adicional, TikTok ahora se instalará automáticamente al configurar por primera vez tu Chromecast con Google TV. No sabemos si es una característica exclusiva del modelo HD, pero vale la pena mencionarlo.

¿Cuándo recibirá Android TV 12 tu Chromecast con Google TV?

Tal como indicamos arriba, si tienes un Chromecast con Google TV (HD) esta actualización ya viene incluida desde la fábrica. En el caso del Chromecast con Google TV (4K) no es así, sino que se lanzará como una OTA en algún momento.

¿Cuándo recibirás la actualización? No lo sabemos, pues Google no ha informado nada al respecto. Sin embargo, no debe faltar demasiado tiempo para que suceda porque el modelo 4K no puede quedarse atrás.



Ahora, puede que te preguntes «¿por qué apenas llega Android TV 12 a estos dispositivos si Android 13 ya está rodando en algunos móviles?«. La respuesta es sencilla: primero, los dongles para TV no necesitan tantas actualizaciones y novedades como los móviles; segundo, Android TV 13 no introduce demasiadas novedades; tercero, Android TV 13 todavía no está disponible en versión estable.