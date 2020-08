Todo el mundo habla de los nuevos Reels de Instagram en su cronología, sus historias, ¡hasta sus DMs! ¡Por doquier! Pero tú no los encuentras en tu aplicación, ¿será que Instagram se olvidó de ti? Salvo que tengas un móvil muy viejo, lo dudamos.

En realidad puede deberse a un pequeño error, o directamente que has olvidado actualizar la aplicación. Sea como sea, si no te salen los Reels de Instagram nosotros te enseñamos a activarlos.

Así puedes forzar la activación de los Reels de Instagram si no te salen

Cuando se lanza una gran actualización de tu app favorita todos quieren tenerla de inmediato, en especial si hablamos de redes sociales. Si por alguna razón todavía no tienes los Reels y no quieres seguir esperando, entonces comprueba esto para activarlo en tu móvil ahora mismo:

Actualiza Instagram desde la Play Store para obtener los Reels en tu cuenta

Generalmente este tipo de problemas con nuevas funcionalidades se da porque olvidamos actualizar la app, y con hacerlo es suficiente. Esto tiende a suceder porque no tienes las actualizaciones automáticas activas, porque últimamente estás usando tu plan de datos o porque sencillamente se te pasó.

Sea cual sea tu caso verifica en la tienda de Android que no haya ninguna actualización pendiente, y si la hay, pues descárgala y listo.

Fuerza la detención de Instagram en tu móvil para que intente cargar todo nuevamente

A veces las aplicaciones no cargan bien o lo hacen a medias, y eso no le pasa solo a Instagram. Este también podría ser el problema de que no veas los Reels, pero es fácil comprobarlo y hacer que la app cargue todo nuevamente. Si sabes que tienes la última versión de Instagram instalada pero no aparecen los Reels, puedes probar con esto:

Ve al menú Ajustes en tu móvil. Dirígete a la sección Aplicaciones. Abre el administrador de aplicaciones. Busca Instagram en la lista de apps instaladas y selecciónalo. Presiona forzar detención y confirma la acción. Entra a Instagram para verificar si ya tienes los Reels activos.

Borra la caché de Instagram para intentar cargar los Reels, o hasta los datos si hace falta

Sucede tal cual como en el punto anterior, puede que Instagram no esté cargando bien ni así. Sin embargo, hay formas un poco más drásticas de restablecer una aplicación, y pasa por el borrado de los datos temporales de esta.

Abre el menú de Ajustes en tu móvil. Ve a la sección Aplicaciones y ahí abre el administrador. Busca Instagram y selecciónalo. Presiona “Limpiar datos” y ahí “Limpiar caché”. Una vez borrada, entra a Instagram para verificar.

Si el borrado de caché no fuese suficiente, también puedes borrar todos los datos de la aplicación. Esto hace una limpieza más profunda, aunque luego tendrás que iniciar sesión en tu cuenta nuevamente.

Desinstala Instagram y vuelve a instalarlo para forzar la activación de los Reels

Otro problemilla común es que la actualización de la app de Instagram pudo haberse aplicado mal. Esto no es algo exclusivo de esta plataforma, y puede sucederle a cualquier app en Android, pero ¿qué tienes que hacer?

Desinstala Instagram de tu móvil como lo haces con cualquier otra aplicación. Ve a la Play Store y descarga Instagram una vez más para que intente instalarse correctamente. Comprueba si los Reels de Instagram están activos.

Una variante de este método es que instales la última versión de Instagram desde un archivo APK y no desde la tienda de Google. Para ello solo descarga el APK de la última beta de Instagram desde APKMirror o cualquier otra alternativa segura a Google Play, y luego sigue este tutorial para instalar APKs.

Con estos cuatro métodos deberías poder ver los Reels de Instagram en tu app sí o sí. No obstante, recuerda que esta función no está disponible para móviles muy antiguos, tal como sucede con otra funciones de Instagram.

Aun así, si no quieres rendirte puedes probar actualizando la ROM de tu móvil, liberando espacio de almacenamiento, reiniciándolo o hasta pedir soporte a Instagram.

La idea es tener Instagram Reels como sea, ¿no? Si conoces algún método adicional con gusto puedes dejarlo en la caja de comentarios para que lo agreguemos. Y si tienes otros problemas o dudas sobre los Reels de Instagram también tenemos un artículo para eso.