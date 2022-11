Si eres fanático de Nintendo y no tienes su última consola para disfrutar de sus nuevas entregas, tenemos una excelente noticia para ti. Tras el inesperado éxito de Fire Emblem Heroes, el único juego de Nintendo que ha generado 1000 millones de dólares en móviles, la gran N ha firmado una alianza con DeNA para lanzar nuevos juegos de sus populares franquicias en dispositivos móviles. El acuerdo ha dado como fruto la creación del estudio Nintendo Systems que se encargará de crear juegos específicamente para Android e iOS.

Pero todavía no hay que entusiasmarse. Recordemos que en 2019, luego de ver el éxito en descargas de Pokémon GO y Super Mario Run, Nintendo dijo que querían lanzar 3 juegos para Android cada año, lo cual no consiguieron si revisamos su catálogo de apps y juegos en Google Play. Así que aún es muy temprano para hablar de qué juegos podría lanzar Nintendo en Android en el próximo año, aunque la posibilidad está ahí.

¿Qué hará Nintendo Systems? El nuevo estudio de la gran N enfocado en juegos para móviles

Nintendo Systems, el nuevo estudio formado por Nintendo y DeNA, se inaugurará en abril de 2023 y su objetivo será «reforzar la digitalización del negocio de Nintendo». Cabe destacar que DeNA no es un desarrollador de videojuegos como tal, sino un proveedor japonés de plataformas móviles y sitios web de comercio electrónico.

Nintendo ha colaborado con esta empresa desde 2015 para el desarrollo de juegos como Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing: Pocket Camp, Pokémon Masters y Mario Kart Tour. Básicamente, han trabajado en todos los juegos de Nintendo para Android que conocemos, así no nos debería extrañar esta alianza. Por cierto, DeNA también ha colaborado con otras empresas de renombre en juegos para móviles como Arena of Valor de Tencent y Dragon Quest: La aventura de Dai de Square Enix. Con esto, ya te puedes imaginar el tipo de juegos que hará Nintendo Systems…

Ahora que las ventas de hardware de Nintendo Switch comienzan a bajar (tuvieron un descenso del 19,2% año tras año según el último informe financiero) y que Nintendo parece que no piensa lanzar otra consola en el futuro cercano, todo indica que la creación de Nintendo Systems es el plan B de la compañía para mantener los ingresos a flote. ¿Les saldrá la jugada? Coméntanos qué piensas al respecto…

Fuente | Droid Gamers