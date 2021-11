¡La espera ha valido la pena! La plataforma de streaming más popular del mundo, Netflix, ha hecho oficial el lanzamiento de Netflix Games, apartado que concentra toda la oferta de videojuegos dentro de la propia aplicación del servicio.

Tras la incorporación en pruebas de sus primeros videojuegos, los cuales ya se podían descargar desde Google Play Store, el servicio denominado como Netflix Games llega a todos los usuarios con dispositivos móviles Android.

Netflix Games debuta con 5 videojuegos para móviles Android

Como bien mencionamos al principio de la nota, ya no hace falta descargar cada uno de los juegos de Netflix por separado, pues la inclusión de Netflix Games en la app oficial de la plataforma, permite jugarlos sin tener que descargar otra aplicación.

Eso sí, de momento el servicio solo está disponible para Android, aunque ya han adelantado que dentro de poco tiempo debutará en iOS (iPhone e iPad).

Cabe destacar que los juegos de Netflix no poseen publicidad ni tampoco microtransacciones, ¿qué significa esto? Que no aparecerán anuncios, y además no será necesario gastar dinero real para poder progresar en las campañas de dichos juegos.

Por otro lado, los títulos incluidos en la plataforma son los que te mencionamos a continuación:

Stranger Things: 1984.

Stranger Things 3: El juego.

Card Blast.

Teeter (Up).

Shooting Hoops.

¿Qué se necesita para poder acceder a los juegos de Netflix?

Lo único que se necesita para poder jugar a estos videojuegos es tener una membresía de Netflix activa. Cualquiera de los planes de suscripción que ofrece la plataforma sirven para poder acceder a este servicio.

Es importante aclarar que los juegos solo están disponibles en perfiles adultos, por lo que los mismos no pueden ejecutarse desde perfiles infantiles. Además, algunos de estos títulos no necesitan de una conexión a Internet para poder jugarlos.