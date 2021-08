Como de seguro ya te habrás enterado, Netflix ha lanzado dos videojuegos que solo se pueden descargar si se cuenta con una suscripción a la plataforma. Si bien descargarlos no debería suponer un problema, la realidad es que solo pueden acceder a ellos los residentes de Polonia.

Por suerte, y gracias a la magia de Internet, cualquier persona puede descargar los nuevos juegos de Netflix, ¿cómo? Pues descargando los APK de los dos títulos que ha lanzado la plataforma de streaming.

¿Cómo descargar los nuevos juegos de Netflix en Android?

En esta ocasión, no hace falta usar una VPN o descargar aplicaciones de dudosa procedencia, pues solo basta con descargar los archivos APK de ambos juegos para poder jugarlos en cualquier dispositivo móvil Android.

Lo bueno es que esto no es ilegal, pues Netflix está probando sus propios juegos en Polinia, lo cual indica que los APK de ambos títulos se obtuvieron de forma legal. Por otro lado, y en este caso en particular, no es necesario contar con una suscripción a Netflix activa (los juegos se instalan por fuera de la app de Netflix para Android).

Yendo al tema que nos compete, para poder descargarlos tendrás que pinchar en los enlaces que te dejamos al final de este párrafo. Los juegos de Netflix que puedes instalar en tu móvil de forma gratuita son: Stranger Things: 1984, y Stranger Things 3: The Game.

Descargar | Stranger Things: 1984 APK.

Descargar | Stranger Things 3 The Game APK.

¿Cómo se instalan los juegos de Netflix en Android?

Al tratarse de dos juegos en formato APK, no podrás usar la app de Netflix ni tampoco la tienda de aplicaciones de Google, Play Store, para poder instalarlos. En pocas palabras, tendrás que instalarlos de forma manual.

Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, nosotros hemos hecho una guía en donde te explicamos paso a paso cómo instalar aplicaciones APK en Android. Te recomendamos que sigas dicho tutorial para que la instalación sea exitosa.