La popular plataforma de contenidos bajo demanda, Netflix, es el servicio VOD más utilizado. Y parte del mérito de la gran N tiene que ver con sus constantes actualizaciones. Ahora, dan un nuevo salto al sorprendernos a todos al ofrecer Netflix gratis.

No, no es broma. Y lo mejor de todo: no es ilegal. Ya te hablamos de la promoción para probar Netflix por tan solo 1 euro. Pero la compañía quiere mostrar músculo. Y qué mejor manera que ofreciendo parte de su catálogo de forma gratuita.

Cómo ver Netflix gratis

Por este motivo, el gigante del entretenimiento ha abierto una nueva sección en su página web en la que podrás acceder a través de este enlace para ver qué contenidos gratuitos hay disponibles.

Destacar que, los contenidos que puedes ver en Netflix gratis, no son series o películas de segunda categoría precisamente. Verás que, dentro del catálogo que ha liberado la compañía, nos encontramos Stranger Things, una de las series más exitosas (con permiso de La Casa de Papel) en la plataforma.

Evidentemente no han liberado su catálogo al completo, pero ya has visto que puedes encontrar alguna que otra perla muy interesante. Además, el proceso para acceder a este contenido es muy sencillo.

Lo único que tienes que hacer una vez has entrado en la página indicada anteriormente, es deslizarte por la interfaz hacia abajo para acceder al catálogo de contenidos gratis que puedes ver en Netflix.

Una vez hayas seleccionado lo que quieres ver, tan solo tienes que pulsar sobre el contenido para que se empiece a reproducir. Primero, hay anuncios relacionados con el catálogo de Netflix, pero puedes omitirlos para empezar la reproducción.

Dentro, verás que la interfaz es igual que la de la aplicación, por lo que es bastante sencillo navegar, pudiendo cambiar el idioma de la producción, el volumen, adelantar o retrasar el vídeo o pasar de capítulo si estás viendo una serie.

Hemos hecho varias pruebas y el servicio funciona de forma impecable, por lo que no hay nada que criticar. Al contrario

¿Cómo ver Netflix en el extranjero?

Otro de los problemas que tienen muchas personas, es poder ver Netflix en el extranjero. Aunque es posible ver Netflix Estados Unidos usando un VPN, en el caso de la versión española, no hay ninguno que funcione. Curiosamente, todos los contenidos que ofrecen de forma gratuita sí que los podemos reproducir con una VPN desde cualquier rincón el mundo.

Evidentemente, el objetivo de la plataforma es atraer el máximo número de nuevos clientes. Y la idea de mostrar la calidad de sus contenidos es una de las mejores formas para hacerlo.

No sabemos cuánto tiempo podremos ver Netflix gratis, pero si no estás suscrito a esta plataforma VOD, ahora es el mejor momento para probar su funcionamiento sin tener que rascarte el bolsillo.