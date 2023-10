Para los más jóvenes no existe un mundo sin aplicaciones de streaming, mientras que para otros parece que fue ayer cuando estas iniciaron su auge. Sin embargo, Netflix ya está cerca de cumplir 20 años ofreciendo su plataforma en línea. El tiempo ha pasado, aunque no nos demos cuenta y muchos sigan disfrutando de estos servicios en sus vetustos Smart TV y reproductores multimedia.

No obstante, si eres de este último grupo tenemos una mala noticia para ti. Es momento de actualizarte, pues Netflix pronto dejará de funcionar en algunos Smart TV y dispositivos de streaming de vieja data.

Si tiene 10 años o más, es posible que Netflix deje de dar soporte a tu televisor o dispositivo de streaming

A través de un hilo en Reddit, nos enteramos de que Netflix está eliminando su soporte para un montón de televisores inteligentes, reproductores, dispositivos de streaming y hasta algunas consolas. La compañía no ha revelado una lista detallada de los dispositivos en los que ya no podrás disfrutar de la aplicación, pero la lista pica y se extiende.

Muchos usuarios han comentado que sus reproductores ya no son compatibles, otros que están recibiendo una advertencia de fin de soporte para el 16 de octubre. El problema afecta a televisores de Sony, Toshiba, Samsung, muchos reproductores Blu-ray y hasta a la PlayStation Vita.

¿Qué tienen en común? Que en su mayoría hablamos de dispositivos con 10 o más años en el mercado. Es decir, son gadgets que ya no tienen soporte por parte de sus fabricantes, que no reciben actualizaciones desde hace años y en los que la app de Netflix no puede funcionar adecuadamente en muchos casos.

Esto no es primera vez pasa, pues en 2019 también hubo un barrido masivo. En aquel momento afectó principalmente a los Smart TV de Samsung y Vizio, así como algunos dispositivos Roku.

Las razones las ha dado la compañía en el pasado y están muy bien justificadas: la app de Netflix está en constante evolución y hay dispositivos que ya no pueden ofrecer una experiencia óptima. Esto implica incompatibilidad con nuevas funcionalidades como Netflix Game Controller, el soporte de publicidad, los títulos interactivos y hasta la seguridad. Siempre son dispositivos que ya cumplieron su vida útil, así que es momento de dar el paso a uno más nuevo.

Esto es precisamente lo que sugiere la compañía, pues la app de Netflix en ocasiones redirige a la sección de ayuda de la plataforma. Ahí encontrarás el siguiente mensaje: “Netflix ya no está disponible o ya no estará disponible en tu dispositivo. Aún puedes disfrutar de Netflix en muchos televisores y dispositivos de transmisión, así como en teléfonos, tabletas y computadoras”.

Así que ya sabes. Si estás recibiendo un error de este tipo en Netflix o la aplicación dejó de funcionar, quizás deberías actualizar tu viejo Smart TV. Eso, o bien comprar alguno de los Chromecast con Google TV o los Fire TV Stick 4K de segunda generación.