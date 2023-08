Netflix lanza una app que convierte tu móvil en mando para jugar en la TV

Desde hace un tiempo hemos podido ver como Netflix invierte cada vez más recursos en sus juegos, hasta el punto en el que su repertorio se ha extendido bastante. Pero parece que eso no es todo lo que la plataforma de streaming tiene planeado para sus juegos, debido a que ahora acaba de sacar al público una app que transforma tu móvil en un mando para juegos de Netflix en la TV.

Antes de seguir con el artículo permítenos tomar un momento para recomendarte nuestra lista con los 10 mejores juegos de Netflix disponibles. Ahora sí, sin mucho más que agregar, te presentamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre esta app de Netflix que convierte tu móvil en un mando de videojuegos.

Netflix Game Controller, la app que convierte tu móvil en un mando para juegos de Netflix

Hace poco, Netflix lanzo únicamente para los móviles que funcionan con iOS una app que te permite usar tu móvil como un mando de videojuegos. Esto sorprendió mucho a los usuarios de esta plataforma de streaming, debido a que actualmente no existe ninguna forma de darle uso a esta función que ofrece Netflix.

Sin embargo, es bien sabido que la compañía de streaming está muy interesada en explorar más allá el negocio de los videojuegos. En ocasiones anteriores, ejecutivos de Netflix admitieron querer llevar los juegos de la plataforma más allá de los móviles y permitirles a los usuarios gozar de estos títulos en cualquier dispositivo que tengan.

¿Cómo funciona Netflix Game Controller?

La verdad es que el funcionamiento de Netflix Game Controller aún es desconocido y está en fase beta, lo que quiere decir que muchos dispositivos aún no serán capaces utilizarlo. Pero incluso si puedes descargar la app a tu móvil con iOS, no te servirá de mucho todavía, puesto que no existe ningún juego con el cual ligar la app.

Una vez que inicias la app, la pantalla te indica que escojas un juego de Netflix en tu TV y que sigas los pasos para poder conectar el móvil al televisor. Pero como ya mencionamos, la plataforma en los televisores no cuenta con juegos, así que hasta allí es lo más lejos que cualquiera puede llegar, por ahora.

Se espera que la plataforma de más información próximamente sobre esta nueva función y que los juegos lleguen lo más pronto posible. Eso ha sido todo por ahora, si tienes alguna duda sobre esta nueva app de Netflix que convierte tu móvil en un mando de videojuegos, cuéntanosla en la sección de comentarios y estaremos felices de poder ayudarte con lo que sabemos.