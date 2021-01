Netflix es uno de los servicios de streaming que más se preocupa por ofrecer a sus usuarios lo mejor en términos audiovisuales. Nos referimos específicamente a las tecnologías que la plataforma usa para que el streaming de su contenido se vea y se escuche de la mejor manera posible. En cuanto a audio, por ejemplo, añadieron el sonido envolvente 5.1 en 2015 y dos años más tarde introdujeron el soporte para Dolby Atmos.

Ahora, en su sitio web oficial, Netflix ha anunciado que su aplicación para Android ya soporta el nuevo códec de audio HE-AAC extendido con MPEG-D DRC (xHE-AAC). ¿Qué significa esto? En palabras simples, que ahora podrás escuchar Netflix en tu móvil con mayor nitidez y calidad general. Para que entiendas cómo el nuevo códec mejorará la experiencia de disfrutar Netflix en tu Android, enseguida te damos más detalles acerca de lo que puede hacer.

Nuevo códec de audio de Netflix: minimiza el ruido ambiental y ofrece calidad de estudio

El nuevo códec de audio que acaba de incorporar Netflix, que para no confundir a nadie llamaremos simplemente xHE-AAC, ha sido de desarrollado por los mismos creadores del formato MP3 (el instituto alemán Fraunhofer). La principal ventaja que ofrece este códec es que mejora la nitidez del audio, adaptándolo a las condiciones de transmisión, para que puedas escuchar las conversaciones o música de las películas y series de forma clara incluso en momentos ruidosos (como cuando hay explosiones en escenas de acción).

Además, el códec xHE-AAC puede brindarte un sonido de calidad de estudio siempre y cuando los componentes de tu móvil y la conexión a Internet lo permitan. Esto es posible gracias a, entre otras cosas, su capacidad de ofrecer tasas de bits estéreo por encima de los 500 kbit/s, independiente de los vaivenes del Internet y del tipo de contenido que estés viendo.

En otras palabras, con el nuevo códec xHE-AAC, todos los documentales, películas de acción, conciertos o comedias que veas en Netflix ofrecerán una experiencia de audio uniforme, y no tendrás que ajustar el volumen o el ecualizador al cambiar de contenido. Lo escucharás todo de forma nítida y con una calidad impresionante cuando sea posible.

No tienes que hacer nada para activar este códec: solo actualiza la app

Y es que, al fin y al cabo, no todos los dispositivos Android aprovecharán al máximo este códec. Para empezar, Netflix ha dicho que esta mejora de audio solo funcionará en los dispositivos con Android 9 como mínimo (no tienes que hacer nada para activarla, solo actualizar la app). Además, recuerda que el códec xHE-AAC tampoco puede hacer mucho si los altavoces de tu móvil o tus auriculares no son de calidad.

De todas formas, la actualización que incorpora este nuevo códec de audio a la app de Netflix ya está disponible. Así que ve a actualizarla para experimentar tú mismo las mejoras aquí mencionadas.