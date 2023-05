Si tienes más de 10 años relacionándote con el mercado de los smartphones, entonces sabrás que Samsung era una compañía muy distinta hace algunos años. Sí, seguía estando entre las marcas que más vendía, pero sus móviles con Android pasaron por una era realmente oscura, especialmente en cuanto a software.

Por suerte, la compañía surcoreana decidió mejorar aproximadamente de unos cinco años para acá y lo han hecho de gran manera. Hoy Samsung es uno de los fabricantes que mejor soporte ofrece, su catálogo no se canibaliza y su software ha mejorado muchísimo. No obstante, parece que esto no les basta, porque ahora resulta que acaban de llevarse otro premio a casa: dos de los móviles de Samsung son de los más fáciles de reparar, al menos en lo que respecta al mercado de 2022.

Dos móviles de Samsung están en el top 3 de los smartphones más fáciles de reparar de 2022

Con la potencia que tienen los smartphones actualmente, casi nadie piensa en cambiar su dispositivo todos los años. Por el contrario, cada vez es más común mantenerlos por 2 o 3 años e irlos reparando si fuese necesario. Tomando en cuenta esto, que un teléfono sea sencillo de reparar es algo que ha ido cobrando mayor importancia, especialmente entre aquellos que nos encanta hacer las cosas por nuestros propios medios.

Es ahí cuando cobran protagonismo las investigaciones de reparabilidad, como la que publicó recientemente Electronics Hub. El portal web tomó la puntuación que iFixit da a muchos móviles respecto a su dificultad de reparación y añadió otras variables como el tiempo de reparación promedio y piezas disponibles de cada dispositivo para realizar su informe.

¿Sus conclusiones? En 2022, dos móviles de Samsung están entre los más fáciles de reparar. Concretamente son el Galaxy A40 de 2019 y el Galaxy S22 Ultra de 2022, que ocupan el segundo y tercer puesto de la lista.

Reparar el Galaxy A40 toma una media de 32,6 minutos y el 42,9% de sus reparaciones son sencillas. Mientras, en el Galaxy S22 Ultra hay que invertir en promedio 48,1 minutos y el 33,3% de sus piezas se reparan fácilmente.

Esto es un gran logro para la compañía surcoreana, pues solamente hay un móvil de otra marca que los supera. ¿Cuál es? El Moto G7 de 2019, cuyo tiempo medio de reparación es de apenas 25 minutos y el 50% de sus piezas pueden sustituirse fácilmente, una verdadera locura. ¿Quiénes le siguen? Estos dispositivos:

iPhone 11 Pro Max (2019): 63,2 minutos y 30% de reparabilidad fácil. iPhone 13 (2021): 67,8 minutos y 25% de reparabilidad fácil. POCO M3 (2020): 35,6 minutos y 20% de reparabilidad fácil. OnePlus Nord 2 5G (2021): 44,1 minutos y 20% de reparabilidad fácil. iPhone 14 (2022): 47,7 minutos y 20% de reparabilidad fácil. POCO F3 (2021): 51,2 minutos y 20% de reparabilidad fácil. iPhone 12 (2020): 72,2 minutos y 20% de reparabilidad fácil.

Aunque dos Samsung están en el top, la verdadera reina de la reparabilidad móvil es ASUS

Ahora, aunque dos de los móviles de Samsung están entre los más fáciles de reparar, en la clasificación global por marcas la cosa es diferente. Electronics Hub recopiló datos de decenas de móviles de diferentes marcas y el resultado es sorprenderte.

Con una diferencia bien marcada, la marca que mejor reparabilidad promedio ofrece es ASUS. Apenas se requieren 22,8 minutos en promedio para sustituir piezas y el 30,3% de ellas pueden cambiarse fácilmente.

Le sigue en el segundo puesto HTC con 31,2 minutos y 21,7% de piezas de sustitución sencilla. Mientras, el podio lo cierra LG con 28,2 minutos y 17,1% de reparabilidad fácil. Este par nos llama mucho la atención, pues HTC prácticamente ya no existe y LG abandonó el mercado móvil hace más de dos años.

Y puede que te estés preguntando, ¿dónde está Samsung? La firma surcoreana ocupa el cuatro puesto de la lista con un tiempo promedio de reparación de 48,4 minutos y apenas 14,7% de piezas accesibles fácilmente para sustituir. ¿Cómo es que es tan grande la diferencia respecto a la sección anterior? Porque toma en cuenta a gran parte del catálogo de Samsung y no solo a un par de modelos. Y como dirían en mi país (Venezuela) «un solo palo no hace montañas».

¿Y quién ocupa el quinto puesto? Pues nada más y nada menos que Apple, con 62,2 minutos de tiempo de reparación y 14,1% de piezas accesibles para sustituir fácilmente.

Las marcas chinas tienen mucho por mejorar en cuanto a reparabilidad

Si prestaste atención a todo el artículo, habrás notado un pequeño detalle: ¿qué pasa con las principales marcas chinas fabricantes de móviles? ¿Dónde están Xiaomi, OnePlus, Huawei, Honor y demás en estas listas?

La respuesta no te gustará: salvo algunos dispositivos puntuales, los móviles de los fabricantes chinos son bastante difíciles de reparar. De hecho, cuatro de las cinco marcas con peor reparabilidad son chinas, aunque la primera es japonesa:

Sony: 35 minutos de reparación, pero un 93,5% de sus piezas son difíciles de sustituir. Xiaomi: 43,6 minutos de reparación y un 91,7% de piezas difíciles de reparar. Huawei: 50,1 minutos de reparación y un 91,2% de piezas difíciles de sustituir. OnePlus: 39,2 minutos de reparación y un 91,1% de piezas de difícil reparación. Honor: 34,6 minutos de reparación y un 90,2% de piezas difíciles de reparar.

Como ves, los fabricantes chinos todavía tienen mucho trabajo por delante. Esto es algo que debes tomar muy en cuenta al momento de adquirir un nuevo móvil, especialmente si vas a tenerlo por varios años y vas a repararlo por ti mismo.

No obstante, hay un dato curiosísimo que no queremos dejar de mencionar en este artículo: aunque es un smartphone increíble, el Google Pixel 7 de 2022 es el móvil más difícil de reparar según Electronics Hub. En promedio necesitarás una hora para hacer cualquier reparación o sustitución, pero eso no es lo peor. ¿Qué es? Que cualquier pieza de este móvil es un quebradero de cabezas para ser sustituida o reparada, sin excepción.

Es algo bastante llamativo, no solo por lo bueno que es este móvil, sino porque el Google Pixel 7a parece que será todo lo contrario. Según las últimas filtraciones, el nuevo gama media de Google será bastante fácil de desarmar y reparar. Un gran acierto, si nos permites decirlo.

Fuente | Electronics Hub