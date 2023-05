Faltan apenas unos pocos días para que el Google Pixel 7a salga a la luz de forma oficial (entre el 10 u 11 de mayor). Sin embargo, desde hace algunas semanas conocemos la mayoría de sus especificaciones, diseño con fotos reales y hasta el precio.

Al momento de escribir este artículo, básicamente solo faltaba un secreto por saber de este dispositivo: cómo sería internamente. Pero ya no más, porque hasta eso acaba de ser revelado. Sí, un vídeo acaba de filtrar cómo será el Google Pixel 7a internamente y te lo mostramos a continuación.

Desmontaje del Google Pixel 7a: está muy bien distribuido internamente y podrás repararlo sin mayor complicación

A través de su canal de YouTube, el equipo de PBKreviews reveló cómo será el Google Pixel 7a por dentro. El vídeo publicado corresponde a un desmontaje completo de este móvil, así que deja ver todas y cada una de las piezas que lo componen, su distribución y demás.

Tras retirar la carcasa trasera, lo primero que queda a la vista son la bobina de carga inalámbrica, el chip NFC y las cámaras traseras. Una vez retirados los tornillos que sostienen estas y otras piezas, lo siguiente que encontrarás es la batería de 4385 mAh, así como una película de cobre que ayudará a disipar parte del calor en algunos componentes. Un poco más adentro y tras retirar la batería, podrás ubicar el resto de las piezas como el procesador, la RAM, el altavoz, antena, etc.

De ahí el desmontaje salta hacia el frontal para retirar la pantalla, un proceso que parece relativamente sencillo en este móvil. El panel incluye el lector de huellas óptico, así como el espacio para albergar la cámara para selfis y otros sensores. Detrás de la pantalla hay toda una película de grafito que recubre buena parte de los circuitos. ¿Su objetivo? Disipación de calor para todos los componentes posibles, todo un acierto.

Con este tipo de vídeos el equipo de PBKreviews busca puntuar la facilidad de desmontaje y sustitución de piezas en los móviles. ¿Cuál fue el resultado del Pixel 7a? El nuevo móvil «asequible» de Google se va a casa con 7,5 puntos de 10 en términos de reparabilidad. Esto quiere decir que la mayoría de las piezas son accesibles, fáciles de retirar y reemplazar, lo cual habla muy bien de la distribución interna elegida por Google.

Estamos seguros de que coincidirás con esta nota, pues en el vídeo de deja ver claramente que es sencillo desarmar un Pixel 7a. No obstante, puede que te estés preguntando ¿por qué no le dieron una nota mayor? La respuesta es sencilla: aunque la mayoría de las piezas son accesibles, algunas de ellas no lo son tanto, especialmente si hablamos de pequeños módulos internos como el de carga, el de micrófono o altavoz.

¿Cuánto le habrías puesto tú? En nuestro caso, consideramos que un 8,5 hubiese sido más justo, pues hemos visto otros desmontajes mucho más complejos con puntuaciones similares.