El Google Pixel 6a ha sido un éxito rotundo en ventas, lo que ha generado grandes expectativas en torno al lanzamiento del Pixel 7a. Ya se ha reportado que será el más potente de su serie y ahora se han filtrado unas supuestas fotos reales del móvil que nos muestran su diseño en todo su esplendor. Como era de esperar, copiará la trasera de sus hermanos directos (los Google Pixel 7 y 7 Pro) y tendrá una pantalla tan grande como la del Pixel 6a.

Vendrá con un módulo de cámara de aluminio que atravesará horizontalmente la trasera del móvil de punta a punta en la parte superior. Según los expertos, este diseño alargará la vida útil de las cámaras. Sin embargo, al mismo tiempo, provoca biseles gruesos alrededor de la pantalla, que hacen que luzca menos prémium.

Este es el Google Pixel 7a (fotos filtradas)

Las fotos reales del Pixel 7a filtradas en Internet no viene acompañadas de su ficha técnica, pero sí que nos dejan ver muchas cosas. Al parecer, mantendrá la pantalla de 6,1 pulgadas de su predecesor, tendrá una perforación en la parte superior de la pantalla, contará con 8 GB de RAM LPDDR5 y 128 GB de almacenamiento, y muy posiblemente su panel será de 90 Hz.

En las imágenes también se puede ver que tendrá una bandeja SIM física única, protección de goma alrededor de la ranura SIM (señal de que consiguió una certificación IP), un altavoz y un puerto USB-C en la parte inferior. Nada fuera de la normal. De acuerdo a filtraciones previas, el Pixel 7a debería utilizar un chip Tensor G2, contar con carga inalámbrica de 5 W y mantener el mismo precio de 459 € que su predecesor.

El supuesto Pixel 7a que vemos en la imagen ejecuta Android 13 y se espera que incluye esta misma versión de serie cuando se lance al mercado. ¿Cuándo sucederá eso? Es que probable que sea durante la conferencia Google I/O 2023 que se celebrará el próximo 10 de mayo. Eso sí, no olvides que el Pixel 6a no se pudo comprar hasta dos meses después de su lanzamiento en julio del año pasado, así que, si Google continua esta tendencia, el Pixel 7a no se pondrá a la venta hasta julio.

Aquí intentaremos mantenerte informado acerca de las últimas novedades de este móvil que promete ser uno de los mejores gama media de 2023.

Fuente | Zing News