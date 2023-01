A través de redes sociales ha tenido lugar una filtración que nos ha permitido conocer cuanta memoria RAM tendrá el Google Pixel 7A, al igual que otras de sus prestaciones como el software que usará, la cámara, entre otras.

Se tratan de una serie de videos que aparecieron en grupos de Facebook de Vietnam y que habrían sido grabados desde una fábrica donde se está produciendo dicho smartphone. Esta es la segunda filtración que ocurre sobre las prestaciones de dicho modelo.

En el metraje que verás a continuación no se ve la pantalla de inicio del Google Pixel 7a. De hecho, al ser encendido no inicia más allá del menú de configuración del hardware, pero en el mismo se ha podido confirmar varias de sus características.

Remembering the Pixel 7a? The guy messaged me a few minutes ago that the phone is remotely locked by Google.

At least we now know another detail: 8GB LPDDR5 RAM and 128GB pic.twitter.com/ZRaDUXYSDW

— No name (@chunvn8888) January 4, 2023