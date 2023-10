La versión estable de Android 14 es un hecho y llega con numerosas novedades que seguro querrás tener en tu móvil. Los Google Pixel ya pueden actualizarse, otros todavía no, pero los fabricantes ya empezaron a liberar información sobre sus planes con esta versión.

Tal es el caso de Realme, que publicó su hoja de ruta de actualizaciones a Android 14 para muchos de sus móviles. ¿Quieres saber si el tuyo es candidato y cuándo recibirá la actualización? Entonces sigue leyendo para enterarte.

28 móviles darán el salto a Realme UI 5.0 y Android 14, ¿está el tuyo entre ellos?

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Realme publicó una imagen con su calendario de actualizaciones para Realme UI 5.0, que funcionará sobre Android 14. Es una hoja de ruta de acceso temprano, lo que significa dos cosas: primero, que es la ventana de lanzamiento de las versiones beta de Realme UI 5.0 y Android 14 para cada dispositivo; y segundo, que la lista de dispositivos compatibles podría ampliarse más adelante.

Esto es similar a lo que hacen Samsung, Xiaomi y OnePlus con los programas beta de One UI 6.0, MIUI 15 y OxygenOS 14, respectivamente. También lo hacen otras compañías y obviamente Realme no iba a quedarse atrás.

Ahora bien, Realme reveló que el programa de acceso anticipado estará disponible primero para Rusia e India. Además, los usuarios deberán cumplir ciertos requisitos para ser elegibles y tendrán que inscribirse para poder descargar las actualizaciones. La marca lamentablemente no reveló el proceso, pero igual te dejamos el calendario del programa beta de Realme para Android 14 y Realme UI 5.0 para que lo tengas:

Septiembre de 2023:

Realme GT 2 Pro.

Octubre de 2023:

Realme GT Neo 3.

Realme GT Neo 3 (150 W).

Noviembre de 2023:

Realme 11 Pro 5G.

Realme 11 Pro+ 5G.

Realme Narzo 60 5G.

Realme Narzo 60 Pro 5G.

Realme GT Neo 3T.

Diciembre de 2023:

Realme C55.

Realme 10 Pro 5G.

Realme 10 Pro+ 5G.

Realme Narzo N55.

Primer trimestre (Q1) de 2024:

Realme 11 5G.

Realme 11x 5G.

Realme 9 5G.

Realme 9i 5G.

Realme 9 Pro 5G.

Realme 9 Pro 5G.

Realme GT 2.

Realme GT 5G.

Realme Narzo 60x 5G.

Realme Narzo 50 5G.

Realme Narzo 50 Pro 5G.

Segundo trimestre (Q2) de 2024:

Realme 10.

Realme 9.

Realme C53.

Realme C51.

Realme Narzo N53.

¿Qué novedades puedes esperar en Realme UI 5.0?

Si leíste bien, seguramente notaste que ya hay un móvil con la beta de Realme UI 5.0 habilitada. Es el Realme GT 2 Pro y gracias a él podemos decirte las principales novedades que se estrenan con esta actualización. No nos detendremos a detallarlas, pero básicamente son estas:

Todas las novedades incluidas en Android 14 que no sean exclusivas para los Pixel (como ciertas funcionalidades de IA).

que no sean exclusivas para los Pixel (como ciertas funcionalidades de IA). Mejoras en la gestión de permisos para archivos multimedia (fotos y vídeos) para lograr un acceso más seguro.

(fotos y vídeos) para lograr un acceso más seguro. Mayor estabilidad del sistema , inicio de aplicaciones más rápido y fluidez en las animaciones.

, inicio de aplicaciones más rápido y fluidez en las animaciones. Se agregan nuevas aplicaciones a la lista de compatibilidad de App Cloner .

. Nueva paleta de colores más natural, suave y con tonos pastel que ayudan a una visualización más cómoda.

más natural, suave y con tonos pastel que ayudan a una visualización más cómoda. Nuevos tonos de llamada y notificaciones de sistema.

Por supuesto, habrá algunas novedades adicionales, pero las conoceremos a medida que el programa beta avance.

Por último, hay algo que no podemos dejar de preguntarnos y seguramente tú también lo notaste. En la hoja de ruta Realme no lista ninguna de sus tablets, ni siquiera a la Realme Pad 2 que lleva Android 13 y la versión 14 sería su primera actualización. ¿Quedará a la deriva como el resto de sus hermanas? Esperemos que no, pero los antecedentes no son los mejores.