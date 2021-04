¿Eres de los que presta atención a la garantía y el servicio posventa de una compañía al comprar un móvil o producto tecnológico? Si tu respuesta es afirmativa, entonces tenemos una sorpresa para ti. Ahora podrás disfrutar de un tiempo de garantía y reparación mucho más amplio si adquieres un producto tecnológico en España.

El cambio llega desde el Consejo de Ministros, sigue la línea de acción propuesta por la Unión Europea y abarca numerosos beneficios para los usuarios. Sí, los móviles en España ahora tendrán 3 años de garantía, y también otros productos electrónicos. ¿Quieres saber más? Entonces sigue leyendo.

La normativa de consumo amplía la garantía de los productos electrónicos a tres años

El Consejo de Ministros de España aprobó hoy (27 de abril) cambios muy importantes en materia de consumo de productos y servicios dentro del país. A través de un Real Decreto – Ley Ómnibus se estableció que el tiempo de garantía para los móviles y otros productos electrónicos en España será de 3 años. Esto representa un 50% más de tiempo respecto al lapso anterior, que era de 2 años.

Es una medida muy positiva para los consumidores, especialmente para aquellos que no cambian sus dispositivos con frecuencia. Sin embargo, este no es el único cambio, porque hay más noticias buenas para todos.

De ahora en adelante la normativa de garantía también aplicará para todos los contenidos y servicios digitales, aunque por un periodo de 2 años. ¿Qué cosas entrarían en este paquete? Según el Ministerio de Consumo “programas informáticos, archivos multimedia, aplicaciones, juegos digitales, libros y otras publicaciones electrónicas”, así como aquellos contenidos que “no cuestan dinero al consumidor, sino que se obtienen a cambio de sus datos personales”.

El derecho a reparar tu móvil pasa de 5 a 10 años

Junto a lo anterior, otro cambio importante en la legislación española vigente es lo referente al derecho de reparación de los productos electrónicos. Hasta ahora, los fabricantes de móviles y otros dispositivos electrónicos estaban obligados a disponer de piezas para la reparación de un producto durante al menos 5 años, aunque este ya no se venda. Ese plazo de disponibilidad de piezas ahora sube hasta 10 años, lo que asegura que los consumidores tendrán la oportunidad de reparar sus productos por mucho más tiempo.

¿Existe otros cambios en la normativa de consumo? Sí, los referentes a la durabilidad y conformidad sobre un producto. Sobre lo primero, si un producto no alcanza la durabilidad acordada en el contrato de compra, el consumidor podrá elegir entre mandarlo a reparar o sustituirlo. Esta medida anteriormente aplicaba por 3 años, pero ahora aplica para 5 años.

Respecto a lo segundo, si un cliente no está conforme con la funcionalidad de un producto, tendrá de 1 a 2 años para demostrarlo. El lapso dependerá del producto en cuestión, pero ahora no hace falta demostrar la inconformidad del cliente. Por el contrario, solo debe demostrarse que el producto no cumple con lo acordado al momento de la compra.

Estas medidas nos parecen excelentes de cara al consumidor, ya que los fabricantes se enfocarán en ofrecer un mejor soporte para sus dispositivos. Esto es algo que va muy de la mano con los movimientos recientes hechos por Samsung, que asegura 4 años de actualizaciones de seguridad para sus dispositivos y 3 años de actualizaciones de sistema.

¿Estamos ante un cambio indetenible en pro de los consumidores? Todo apunta a que sí, aunque recuerda que solo aplica para productos adquiridos en territorio español. Si compras tu móvil por AliExpress y se envía desde China, mala suerte.