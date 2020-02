Aunque tardó mucho, finalmente el modo oscuro está llegando a WhatsApp. En dispositivos Android, el modo oscuro ya se puede activar en la versión beta 2.20.13 de la app y en dispositivos iOS en la versión beta 2.20.30.25. Pues bien, ahora WABetaInfo ha filtrado unas imágenes donde podemos ver cómo será el modo oscuro en WhatsApp Web y en el cliente de escritorio de WhatsApp.

Al parecer, el equipo de desarrolladores de WhatsApp ya está trabajando en llevar el modo oscuro a sus aplicaciones para PC, aunque por ahora los resultados no están del todo pulidos. De cualquier forma, aquí te dejamos las imágenes filtradas para que juzgues tú mismo al nuevo modo oscuro de WhatsApp Web.

Así es el modo oscuro de WhatsApp Web

Según las imágenes, el modo oscuro de WhatsApp Web, al igual que el de móviles, no está diseñado para pantallas OLED. Aun así, es lo suficientemente oscuro para no cegarnos mientras estamos chateando de noche. Por otro lado, es evidente que este modo oscuro aún no está terminado, pues en el panel de selección de emojis podemos ver que cada uno de los emojis sigue teniendo un fondo blanco que no luce nada bien con el modo oscuro.

Sin embargo, una vez que se envían los emojis, ya no tienen ese fondo blanco. Los stickers, en cambio, están perfectamente adaptados al modo oscuro, desde su panel de selección hasta el envío de los mismos. Por lo demás, la nueva interfaz oscura cubre muy bien todos los espacios de la aplicación y es genial.

¿Cuándo podré activar el modo oscuro de WhatsApp Web?

Por ahora, no sabemos cuándo se lanzará públicamente el modo oscuro de WhatsApp Web. Se espera que el modo oscuro de WhatsApp para móviles sea lanzado en los próximos meses en las versiones estables de la app, por lo que el modo oscuro de WhatsApp Web podría llegar simultáneamente con el de móviles.

Sin embargo, cabe destacar que la primera vez que vimos el modo oscuro de WhatsApp para móviles fue en 2018 y recién ahora en 2020 está llegando a las versiones beta de la app. Por ello, también es posible que el modo oscuro de WhatsApp Web tarde mucho en llegar a todos los usuarios. De cualquier forma, aquí en Androidphoria te mantendremos informado al respecto, así que mantente atento.