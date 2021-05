Navegando por el catálogo de Netflix, me he topado con algunos mensajes muy extraños que llamaron mi atención. Estos mensajes decían lo siguiente: “Abre tus ojos”, “Mi vida Heterodoxa”, “Eres tú” y “Tú no eres especial”. Al verlos por primera vez, quedé un tanto estupefacto, pues no lograba comprender qué significaban.

En un principio, imaginé que se trataban de ni más ni menos que series, documentales o películas producidas por Netflix que iban a llegar a la plataforma próximamente, pero al indagar más en el asunto me di cuenta de que la cosa no iba por ahí.

Los mensajes subliminales descubiertos en Netflix desatan debates entre los usuarios

Como si se tratara de un capítulo de Los Simpson, en donde Krusty el payaso es cancelado, y anuncian con bombos y platillos la llegada de un show televisivo llamado “Gabbo”, los usuarios que descubrieron estos mensajes empezaron a suponer teorías muy locas sobre los mismos.

Una de esas especulaciones decía que Netflix estaba preparando a su público para presentar una película o serie de terror, algo que no pudo ser comprobado de ninguna forma. Otra las teorías expuestas por algunos usuarios en Reddit, indicaba que esos mensajes hacían referencia al primero de abril, fecha en la que se festeja el Día de los inocentes en los Estados Unidos, algo que podría llegar a tener sentido, pues estos mensajes también están en inglés.

Lo cierto es que no sabemos con exactitud cuál es el objetivo de Netflix con la publicación de los mensajes: “Mi vida Heterodoxa”, “Eres tú” y “Tú no eres especial” dentro de la plataforma de streaming de contenido. Es más, hay usuarios que aseguran que se pueden hallar más mensajes del mismo estilo, aunque algunos de ellos están en otros idiomas e incluso en símbolos que nadie ha podido descifrar.

¿Qué significan estos mensajes subliminales de Netflix?

Según lo que hemos podido investigar, estos mensajes subliminales no significan absolutamente nada, al menos de momento. Los mismos pueden estar relacionados con simples bromas que han llevado a cabo algunos trabajadores dentro de la compañía, o bien, a algún tipo de contenido que aún no ha sido anunciado.

Si te interesa ver estos mensajes con tus propios ojos, puedes hacerlo desde la app de Netflix para Android, iOS, Android TV o cualquier Smart TV que sea compatible con la plataforma. Incluso, si así lo deseas, puedes usar la versión Web de Netflix para PC, pues allí también se pueden encontrar estos mensajes subliminales. Es más, puedes aprovechar esta “situación” para ponerte a tono y disfrutar de las mejores películas de miedo que ofrece Netflix.

Cabe destacar que, según lo que hemos podido averiguar en redes sociales, estos mensajes no han llegado con los estrenos de Netflix del mes de mayo, pues el primer usuario que los ha encontrado, ha sido un residente de los Estados Unidos a finales del mes de abril de 2021.