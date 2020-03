¿Estás buscando series o películas de pandemias? Pues ¡qué no se diga más! Aquí te vamos a mostrar cuáles son las mejores películas y series que puedes encontrar en Internet para que el confinamiento sea mucho más ameno.

Además, en caso de que tengas Netflix y estés buscando alguna alternativa, pincha aquí. Allí te mostramos cuáles son las mejores alternativas al servicio de streaming más popular del mundo (no todas estas películas y series están en Netflix)

Las 10 mejores películas y series de pandemias globales

Antes de mostrarte las series y películas de pandemias globales que puedes ver en Internet y desde la comodidad de tu hogar, es importante mencionar que no todas están dobladas al castellano. La mayoría de las series solo se pueden ver subtituladas (según la plataforma que utilices claro está).

Epidemia (Película)

Disponible en Netflix, es una película que llegó a los cines en 1995 y que está protagonizada por un elenco de lujo entre los que se encuentran Renee Russo, Patrick Dempsey, Dustin Hoffman, Morgan Freeman entre otros. La trama del filme nos sitúa en el año 1967, cuando Billy Ford (protagonizado por Morgan Freeman) descubre en Zaire un virus llamado “motaba”. Dicho virus tiene un índice de mortalidad del 100%. Ante esa situación, el gobierno de los Estados Unidos decidió bombardear el pueblo infectado para destruir el brote, aunque 30 años después se desatará una epidemia que pondrá en peligro a todo el mundo.

Contagio (Película)

Estrenado en el año 2011, esta película nos cuenta cómo un simple contagio puede desencadenar en la propagación de una enfermedad que se origina repentinamente. Todo empieza con una mujer norteamericana que se infecta al visitar un casino en China. Luego de contraer el virus, la mujer en cuestión regresa a los Estados Unidos y ahí es donde la enfermedad se vuelve una pandemia. Para tratar de dar con una vacuna, una doctora de la OMS se embarca en un viaje para poder seguir los pasos de la mujer que se infectó por el virus. De esta forma tratará de encontrar el paciente cero y evitar que el contagio aumente.

Virus (Película)

Netflix sin lugar a dudas sabe cuándo poner películas interesantes para que sus clientes puedan ocupar su tiempo libre. Una de esas películas es Virus, filme estrenado en 2013 que se ha vuelto muy popular durante este último tiempo. El mismo nos demuestra como un simple virus puede convertirse en toda una pandemia si las personas no respetan la cuarentena o el confinamiento y deciden hacer lo que se les plazca…

Doce Monos (Película)

Con un elenco más que impresionante: Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe y muchos otros más, Doce Monos plasma la historia de un prisionero llamado James Cole que, en un mundo postapocalíptico, se ofrece como voluntario para un experimento científico. Dicho experimento tiene como fin viajar al pasado para saber qué provocó la situación en la que se vive en el futuro, ¿qué situación? La que provocó que la superficie de la Tierra fuese contaminada con un virus tan poderoso que obligó a todo el mundo a vivir debajo del suelo.

Infectados (Película)

Un peligroso virus se ha extendido por todo el planeta Tierra y está aniquilando a la mayor parte de la población. Cuatro jóvenes, que aún no han sido infectados, se dirigen a una playa cerca del Golfo de México con la intención de refugiarse hasta que esta epidemia pase. Pero lo que no sabían es que en esa playa la situación no es muy distinta a la del resto del mundo.

28 días después (Película)

Londres está en ruinas, las calles antes abarrotadas están ahora totalmente desiertas. Tras la propagación de un virus que terminó con la mayor parte de la población de Gran Bretaña, tuvo lugar la invasión de unos seres terroríficos. El virus se transmite fácilmente y esto causa que los infectados se multipliquen a cada minuto. En 28 días la epidemia se ha extendido por todo el país y solo queda un puñado de supervivientes que deberá tratar de encontrar una cura para que la humanidad siga en pie.

The Last Ship (Serie)

Estrenada en el año 2014, esta serie aún continúa lanzando capítulos (aunque el rodaje se ha suspendido de forma indefinida). The Last Ship nos cuenta la historia de cómo una pandemia global ha acabado con el 80% de la población. Pero no todo está perdido, pues los 218 miembros de la tripulación de un destructor de la Marina de los Estados Unidos tratarán de dar con una cura para salvar a toda la humanidad.

The Hot Zone (Miniserie)

Miniserie dramática estrenada el 27 de mayo de 2019 que sigue los orígenes del virus del Ébola, el cual es altamente infeccioso y mortal. Los capítulos de esta miniserie nos cuentan el inicio y el desenlace de este virus desde el año 1989, cuando apareció repentinamente en primates en un laboratorio de Washington, hasta los tiempos actuales.

Containment (Serie)

Tras haberse dado a conocer cientos de casos de pacientes enfermos a causa de una epidemia mortal, la ciudad de Atlanta decide ponerse en cuarentena de forma total para que el virus no siga avanzando. El argumento de esta serie termina trasladándose a los afectados dentro del perímetro, los cuales no saben cómo actuar ante esta situación.

The Strain (Serie)

Todo comienza cuando un avión Boeing 777 aterriza en el Aeropuerto JFK en New York procedente de Berlín. El mismo se detiene en la pista de forma repentina y los trabajadores del aeropuerto descubren que dentro del avión hay cadáveres. Todo parece indicar que un virus afectó a todos los pasajeros del avión, pero a medida que la investigación continúa se dan cuenta que esto no es un simple virus. Es una serie que se estrenó en 2014 y que hasta el día de hoy aún sigue teniendo nuevos capítulos.

Algunas de las películas y series de pandemias globales que te dejamos anteriormente están en Netflix, otras en HBO y Amazon Prime.