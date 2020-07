La adopción de las redes 5G sigue su rumbo, y ya es cosa del pasado que sea una característica exclusiva de la gama alta. Los móviles gama media con 5G ya están entre nosotros, y ahora solo queda una gama por conquistar.

Los fabricantes de chips continúan invirtiendo para dar con soluciones más económicas, y la carrera por tener la mejor porción del pastel sigue ahí. El frente de batalla más reciente es la gama baja, que se abrió con la presentación del Qualcomm Snapdragon 690. Sin embargo, su principal rival no piensa quedarse de brazos cruzados, ya que MediaTek presentó el Dimensity 720 para intentar batirlo.

Todas las especificaciones del Dimensity 720, el chip con 5G asequible de MediaTek

Como no podía ser diferente, el nuevo MediaTek Dimensity 720 es un chip de 8 núcleos. En específico, cuenta con dos núcleos Cortex-A76 que funcionan a una velocidad máxima de 2 GHz, así como seis núcleos ARM Cortex-A55 de bajo consumo que funcionan a la misma frecuencia.

Además, tiene un chip gráfico ARM Mali-G57 MC3 que le permite manejar pantallas con una resolución máxima de 2520 x 1080 pixeles, y a 90 Hz. El Dimensity 720 está fabricado por TSMC, y utiliza su proceso litográfico de 7nm que le ayuda con la generación de calor y el consumo. Como podrás ver, es básicamente un Dimensity 820 descafeinado, aunque eso no significa que sea un SoC malo.

El nuevo chip asequible de MediaTek soporta hasta 12 GB de RAM en formato LPDDR4X a una velocidad de 2133 MHz, y aparte es compatible con almacenamiento UFS 2.2. En lo fotográfico, el Dimensity 720 puede manejar una cámara de hasta 64 MP, o una configuración dual de 20 MP + 16 MP.

Por supuesto, el Dimensity 720 cuenta con 5G, su característica más atractiva sin lugar a dudas, pero dediquemos una sección a eso y otras cosas.

El 5G hoy es más económico gracias a MediaTek y su Dimensity 720, pero no es lo único

Como decíamos, el nuevo chip de MediaTek incluye un módem 5G, que además está integrado en el mismo encapsulado. Su velocidad máxima es de 2,34 Gbps, y soporta tanto las infraestructuras SA y NSA, como Sub-6 Ghz, y aparte tiene agregación de portadoras 2CC.

La autonomía de los móviles gama media y baja es muy importante, así que ¿cómo hará MediaTek para que el módem 5G no consuma tanto? Se apoyará en 5G UltraSave, una tecnología comprensiva de redes que se encarga de administrar el modo operativo del módem para que consuma menos.

Como cabría imaginar, el Dimensity 720 también tiene otras características adicionales, como Voice Over New Radio (VoNR), doble modo de espera (DSDS) y Dual-SIM 5G. También es compatible con Bluetooth 5.1 y WiFi AC, y puede manejar múltiples comandos de activación para que uses tu asistente virtual favorito.

Todavía no hay pruebas que indiquen el rendimiento de este procesador, sin embargo, seguro que será un duro competidor para el Snapdragon 690. Anteriormente los SoC de MediaTek eran mal vistos por la comunidad, pero esa apreciación ha ido cambiando con el paso de los años. ¿La razón? La compañía ha mejorado en muchas cosas, y entre ellas está el rendimiento global de sus chips.

¿Cuál será el primer móvil en equipar el Dimensity 720? No lo sabemos con certeza, pero tomando en cuenta que los Xiaomi Redmi Note 10 y Redmi 10X 5G llevan el Dimensity 820, no nos sorprendería que el Redmi 10 estándar equipe el 720 cuando se presente.

Fuente | MediaTek