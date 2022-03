Las compañías de tecnología y los equipos deportivos parecen estar más unidos que nunca. Así como Spotify firmó un acuerdo de patrocinio con el FC Barcelona, ahora Google acaba de sellar un trato plurianual con la escudería británica McLaren (el equipo de Fórmula 1) que beneficiará a ambos bandos. Por un lado, la gran G podrá lucir sus logos en los monoplazas de McLaren y, por el otro, estos vehículos empezarán a incorporar tecnología de Google.

Así lo hizo saber McLaren en su web oficial, donde confirmaron que las marcas Android y Chrome se llevarán en las cubiertas del motor y en las ruedas de sus coches. Además, aparecerán en los cascos y trajes de carrera de los pilotos Daniel Ricciardo y Lando Norris. ¿Qué aportará Google al equipo de McLaren? Aparte de dinero, añadirá un dispositivo con 5G al McLaren MCL36 y ofrecerá dispositivos Android con 5G a la escudería, así como el navegador Chrome para «mejorar el rendimiento en la pista» durante los entrenamientos libres, la clasificación y las carreras.

Igualmente, los logos de Google tendrán presencia en las competiciones de Extreme E, pues los llevará el coche McLaren #58 del MX Extreme E y los uniformes de los pilotos Emma Gilmour y Tanner Foust. Específicamente, serán vistos en el Island X Prix de 2022.

La verdad es que, aunque McLaren diga que Google los apoyará con su tecnología, realmente estamos ante un acuerdo de patrocinio normal con el que Google busca dar más visibilidad a sus marcas importantes. Y es interesante que se hayan aliado con un equipo de F1, ya que de alguna manera están intentando que la gente relacione la velocidad con Chrome y Android. ¡Nada mal!

McLaren Racing announces a major multi-year partnership with @Google, featuring @Android and @GoogleChrome, as an Official Partner of the McLaren Formula 1 Team and McLaren Extreme E Team from 2022.

— McLaren (@McLarenF1) March 16, 2022