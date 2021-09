La próxima gran innovación que traerán los iPhone será la conexión satelital para realizar llamadas de emergencia sin depender de la cobertura de las antenas terrestres. Sin lugar a dudas, será una característica muy útil que incluso podría salvar vidas. Ahora bien, ¿los teléfonos Android se quedarán atrás? Por supuesto que no. Ya hay un rumor que indica que los móviles chinos seguirán el mismo camino.

A través de una publicación en Weibo, nos enteramos de que Huawei ya está trabajando junto con otros fabricantes chinos para incorporar la comunicación directa con los satélites de Beidou en sus futuros smartphones. En teoría, el primer móvil chino que traería esta genial característica sería el Huawei Mate 50. Sin embargo, la implementación sería un poco diferente a la que (supuestamente) propone Apple.

Los satélites de Beidou se conectarán con los móviles chinos para la comunicación de emergencia

Como era de esperar, el sistema de navegación por satélite que usarán los fabricantes chinos para esta función es Beidou, el cual está compuesto por dos constelaciones de satélites separadas. Se espera que esta comunicación satelital se implemente a finales de este año en la mayoría de móviles fabricados en China. Y no solo hablamos de los de Huawei, sino también de los de Xiaomi, OPPO, Vivo, entre otros.

Algo muy importante que asegura la filtración de Weibo es que esta tecnología china no se podrá usar para llamadas de emergencia, ya que solo permitirá enviar mensajes cortos por medio de los satélites. Y no sabemos si estos mensajes tendrán algún coste o si se podrán enviar desde otros países que no sean China.

Además, con todas las acusaciones de espionaje que recibe China y sus empresas últimamente, no nos extrañaría que los gobiernos de algunos países prohíban usar esta comunicación satelital. De momento, esto es solo un rumor, así que no hay que tomárselo muy en serio todavía.

Esperemos que el Mate 50 de Huawei se presente pronto para saber toda la verdad. Algunos dicen que este móvil usará un nuevo procesador de 4 nm de Qualcomm llamado Snapdragon SM8450+, que estará optimizado para poder usar la conexión satelital sin problemas. Veremos en qué acaban todos estos rumores…