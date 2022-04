Desde principios del año 2020, la Unión Europea ha dejado clara sus intenciones de convertir el USB-C en el puerto de carga estándar del mercado. Con ello, se les exigiría a todos los fabricantes de móviles y dispositivos portátiles abandonar el uso de otros tipos de puertos de carga como el MicroUSB o el Lightning de Apple.

Esta propuesta tiene como objetivo reducir el impacto ambiental que generan los desechos electrónicos al brindarle al usuario la posibilidad de tener un cargador para todos los dispositivos que utilice. Pues bien, dos años después de conocer esta noticia, ha surgido nueva información que indicaría que la UE está cerca de lograr la aprobación de esta ley.

La UE vuelve a exigir el USB-C como único puerto de carga

Todo parece indicar que falta poco para que los puertos USB-C sean obligatorios según lo ha revelado un reciente informe publicado por la agencia de noticias Reuters. En él se detalla que el comité de mercado interno y protección del consumidor del Parlamento Europeo acaba de respaldar dicha propuesta. Esto significa que el próximo mes la asamblea de la Unión Europea someterá a votación esta nueva legislación para decidir su potencial aprobación.

El comité encargado de esta propuesta de ley quiere que, en Europa, todos los dispositivos inteligentes puedan cargarse con USB-C. Esto incluye desde móviles, hasta tablets, auriculares, e-readers, portátiles de bajo consumo, juguetes electrónicos, etc. No obstante, reconoce que esta ley podría no aplicar para aquellos dispositivos que, por su tamaño, no puedan llevar un puerto USB-C. Por ejemplo, ciertos relojes inteligentes, rastreadores de salud, etc.

¿Cuál es el impacto ambiental de la variedad de puertos de carga de la industria móvil?

Europa recibe anualmente hasta 500 millones de cargadores para diversos dispositivos móviles, los cuales producen entre 11000 y 13000 toneladas de desechos electrónicos. Esto debido a que una sola persona puede llegar a necesitar hasta 4 o 5 cargadores diferentes para cada uno de sus dispositivos (smartphone, portátil, tablet, etc.).

La estandarización del puerto USB-C ayudaría a reducir la cantidad de cables y cargadores al favorecer la reutilización de los mismos. Y… ¿Qué opina Apple al respecto? Pues la marca de la manzana ha declarado que esta legislación va en contra de la innovación de la industria de smartphones.

Y tú… ¿Qué opinas de esta ley?