Pese a que todo parece color de rosa, la industria de los smartphones y demás dispositivos electrónicos portátiles también tiene su lado oscuro. Actualmente, son tantos los dispositivos que se fabrican y desechan que ya empiezan a ser un problema medioambiental grave. Debido a eso, los legisladores de la Unión Europea, con la intención de reducir los desechos electrónicos, han propuesto estandarizar el puerto de carga de los móviles, tablets y otros dispositivos portátiles.

Si bien no especificaron cuál puerto de carga sería el estándar, todo apunta a que elegirán al USB C por su capacidad de carga rápida y por estar presente en la mayoría de dispositivos actuales. De aprobarse esta propuesta, todos los fabricantes estarían obligados a usar el USB C en sus dispositivos, incluyendo Apple cuyos móviles usan el conector Lightning.

Apple no quiere usar el USB C en sus móviles

Los beneficios que traería usar un único tipo de puerto de carga en todos los dispositivos son evidentes. Los usuarios podríamos usar un mismo cargador para cargar diferentes dispositivos y, de esa manera, no tendríamos que tener un cargador diferente para cada uno. Esto no solo sería muy conveniente en el día a día y beneficioso para nuestro bolsillo, sino que también ayudaría notablemente a reducir los desechos electrónicos.

Sin embargo, desde Apple no piensan lo mismo. Hace un año la compañía de la manzana se pronunció en contra de estandarizar los puertos de carga, pues consideran que una regulación como esta “congelaría la innovación en vez de alentarla”, aumentaría las cantidades de desechos electrónicos y perjudicaría a los usuarios.

Para decir eso, Apple recuerda que ahora mismo más de mil millones de dispositivos han sido vendidos con conectores Lightning. Sin mencionar la gran cantidad de productos creados por terceros que aprovechan el conector de Apple. Por tanto, deshacerse de un conector como el Lightning también generaría desechos electrónicos y afectaría a los usuarios de Apple.

De cualquier forma, el Parlamento Europeo tomará una decisión al respecto en la próxima sesión, la cual Apple debe acatar. No olvidemos que ya algunos MacBooks y iPads usan cargadores USB C, así que no sería de extrañar que Apple termine cediendo. En fin, esperemos que se tome una decisión favorable para los usuarios y el medioambiente.

Fuente | Macrumors