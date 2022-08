La esperadísima versión económica de Google Pixel 6 ha sido un gran acierto por parte de los de Mountain View. El Google Pixel 6a llegó con la mayoría de las características que ofrece el flagship de la gran G y por casi 150 € euros menos. Si bien trae una pantalla un poco más pequeña, esta también es de tipo AMOLED y la principal diferencia se encuentra en la tasa de refresco.

Técnicamente, la pantalla de Google Pixel 6a es de 6,1 pulgadas y solo admite una tasa de refresco máxima de 60 Hz. Por su parte, el Pixel 6 viene con un panel de 6,4 pulgadas y eleva la tasa de actualización a 90 Hz. Pero… ¿Y si te dijéramos que la pantalla del Pixel 6a también puede alcanzar esa velocidad de refresco? Pues un desarrollador ha descubierto que Google ha limitado el panel de este móvil a propósito.

La pantalla del Google Pixel 6a puede funcionar a 90 Hz, pero no lo hace

El desarrollador @TheLunarixus ha publicado un tweet en el que revela un descubrimiento importante acerca de los Pixel 6a. Pues bien, Nathan ha revisado las especificaciones técnicas del panel AMOLED fabricado por Samsung que usa este móvil de Google, en las que se detalla que el mismo tiene la capacidad de ofrecer una tasa de refresco de 90 Hz. Esto contrasta con los 60 Hz máximos de velocidad de actualización que, según los de Mountain View, ofrece su móvil.

Budget phone of the year? Pixel 6a with 90Hz unlocked pic.twitter.com/3suHD88KyZ

— Nathan (@TheLunarixus) August 10, 2022