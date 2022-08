VLC es uno de los mejores reproductores multimedia que existen, no solamente en Android, sino en un montón de plataformas adicionales. Además, es un reproductor ultra completo con muchísimos trucos escondidos: es compatible con todo tipo de códecs, su interfaz es práctica, permite enviar contenido a tu Chromecast, hacer streaming y (lo mejor) es gratis.

Esto lo ha llevado a ser una de las apps más populares del mundo durante años, aunque un importante mercado se acaba de quedar sin ella. La página web de VLC ha sido bloqueada en India, pero ¿por qué está sucediendo esto?

El gobierno indio bloquea VLC por seguridad, pero los desarrolladores no son culpables de nada

Según información reciente de Gizmochina, el reproductor de VideoLAN Project (VLC) fue prohibido en India y su página web ya no es accesible desde ese país. Los proveedores de servicio de Internet (ISP) bloquearon todo acceso a www.videolan.org debido a una orden emitida por el Estado indio.

Concretamente, VLC Media Player fue prohibido porque fue utilizado por cibercriminales del grupo chino Cicada para realizar distintos ataques. Esa noticia la cubrimos en abril, cuando reseñamos que estos hackers llevaban meses usando la carga lateral de DLL (DLL Sideload) de VLC para colar malware en ordenadores y ejecutar ataques coordinados contra ciertos objetivos.

Los ataques de Cicada no se dieron únicamente en India, pues también se detectaron casos en Estados Unidos, Canadá, Turquía, Israel y más. Sin embargo, desde aquel momento no supimos nada más, pero resulta que las aguas no se mantuvieron tranquilas en India.

El 13 de febrero el gobierno indio emitió la prohibición de VLC de forma silenciosa, sin notificar a VideoLAN ni a la opinión pública. Ahora la prohibición se puso en marcha formalmente en todo el país con el bloqueo de la página web de VLC. No obstante, parece que todavía no se ha implementado completamente, porque los usuarios de Android e iOS todavía pueden descargar VLC desde las tiendas oficiales.

Que el gobierno de India haya tomado esta decisión nos parece algo exagerado. Primero, porque VideoLAN Project tiene su sede en París (Francia); segundo, porque ninguno de los miembros del equipo parece tener conexión alguna con China; finalmente, porque los desarrolladores no tienen la culpa de que unos criminales usen su aplicación para realizar ciberataques.

De momento, la prohibición solamente afecta a aquellos usuarios que quieran descargar VLC en sus dispositivos. Si estás en India y ya tienes la app instalada en tu móvil, ordenador o Smart TV, esta seguirá funcionando sin problema.

De nuestra parte, esperamos que este embrollo se resuelva pronto, porque VLC estaría perdiendo uno de los mercados más importantes del mundo sin tener responsabilidad alguna en los ataques.