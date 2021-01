GeForce Now es probablemente el servicio de videojuegos en streaming que más se ha expandido. Prácticamente está disponible en cualquier plataforma. El año pasado llegó a los Chromebooks a través de una página web. Además, aterrizó en los iPhones e iPad mediante el navegador Safari, pasando olímpicamente de las restricciones que impone Apple a estos servicios en su tienda.

Hay que reconocer que NVIDIA ha hecho un gran trabajo en asegurarse de que todos podamos jugar en streaming con su servicio allá donde lo necesitamos. Por supuesto, aún quedan varias plataformas que cubrir. En su momento, la compañía mencionó que la compatibilidad de su cliente de navegador (la página web que se usa en los Chromebooks para jugar) se ampliaría a otras plataformas a través de Chrome.

Y han cumplido con su palabra, pues la versión 2.0.27 de GeForce Now ya está disponible para el navegador Chrome en Windows y MacOS. De momento, es una beta que puede presentar errores o problemas de rendimiento, aunque realmente funciona muy bien y ningún usuario ha presentado quejas.

Cómo jugar a GeForce Now desde Chrome en Windows o MacOS

Jugar a GeForce Now en tu PC Windows o Mac es tan fácil como abrir el navegador Chrome y pinchar el siguiente enlace para entrar en el cliente web de NVIDIA GeForce Now. ¿Necesariamente tienes que usar Chrome desde Windows o MacOS? No, realmente puedes entrar en la página web desde cualquier otra plataforma que tenga Google Chrome.

Sin embargo, NVIDIA solo ofrece soporte para Windows, MacOS y Chromebooks al usar este cliente. La compañía no puede asegurarte que el streaming funcionará bien en otras plataformas donde no han optimizado y probado el servicio. Igualmente, si accedes al cliente desde otro navegador que no sea Chrome, la aplicación directamente te mostrará un mensaje de error ya que no es compatible.

GeForce Now también tiene aplicaciones nativas para Windows y MacOS

Si vas a jugar desde Chrome en un sistema operativo compatible, la página web de igual forma te sugerirá que juegues desde la aplicación nativa para una mejor experiencia. Actualmente, GeForce Now tiene una aplicación para ordenadores Windows 10 y para los Mac con chip M1. No obstante, el servicio aún no ofrece una app nativa para Linux ni para PC Windows con arquitectura ARM.

Con esta nueva versión del cliente web de GeForce Now, NVIDIA ha aprovechado para añadir otros cambios que facilitan el uso del servicio en el navegador. Por ejemplo, han incorporado la posibilidad de crear accesos directos dedicados a tus juegos y una nueva forma de compartir enlaces que pueden enviar a tu amigo directamente a un juego. Para más información al respecto, pincha el enlace de la fuente.

Fuente | Web oficial de NVIDIA