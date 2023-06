El sueño de muchos podría hacerse realidad pronto. En el blog oficial de PlayStation, Sony ha confirmado que han empezado a hacer pruebas para transmitir en la nube los juegos compatibles de PS5. En palabras más simples, permitirá jugar a algunos títulos de PlayStation 5 por streaming sin necesidad de descargarlos o siquiera tener la consola. Al parecer, la compañía habilitará el streaming de juegos del catálogo de PS Plus, demos y contenido digital compatible que posean los usuarios.

Eso significa que muy pronto podrías disfrutar de las grandes entregas de PS5 directamente en tu móvil. ¿Acaso esto ya no es posible? Es cierto, desde su lanzamiento, la PlayStation 5 puede transmitir sus juegos a móviles Android e iOS a través de la app Remote Play. Sin embargo, como entenderás, para hacer esto se requiere comprar la consola, descargar el juego y tenerla encendida enviando la transmisión a tu móvil.

Lo nuevo que ha anunciado Sony es que podrás jugar a los juegos de PS5 por streaming sin tener la consola ni descargar el juego. El único requisito probablemente será tener una conexión a Internet rápida y estable (de más de 10 Mbps) y tener su suscripción más costosa.

Todo lo que sabemos del streaming de juegos de PlayStation 5

Cabe aclarar que Sony aún no ha confirmado que los juegos de PlayStation 5 se podrán jugar por streaming fuera de su consola. El vicepresidente de Servicios Globales de la compañía, Nick Maguire, solamente ha comentado lo siguiente:

«Cuando se lance esta función, el streaming de juegos en la nube de los títulos compatibles de PS5 estará disponible para su uso directamente en tu consola PS5. Eso significa que, como miembro Premium, será más fácil acceder a tus juegos favoritos sin tener que descargarlos primero en tu consola PS5”.

Así pues, Sony en principio está planeando el streaming de juegos de PS5 para los propios jugadores de su consola como alternativa a descargar los juegos y como un beneficio más de su suscripción más cara. No obstante, una vez que habiliten la posibilidad de jugar en la nube los títulos de PlayStation 5, teóricamente podrán jugarse en cualquier dispositivo con pantalla, incluyendo móviles.

Ahora bien, no olvidemos que el servicio de juegos en la nube actual de Sony (el que ofrece la suscripción PlayStation Plus Premium) no es compatible con móviles; solamente funciona en ordenadores Windows y consolas PlayStation. Por tanto, lo más probable es que Sony no ofrezca tampoco la posibilidad de jugar a sus títulos de PS5 en la nube desde móviles. Aun así, no perdemos la esperanza y esperamos que Sony recapacite al respecto.