Aunque originalmente era una app enfocada más hacia la fotografía, Instagram ha ido mutando más y más hacia los vídeos. Snapchat y la extinta Vine fueron las apps que le dieron el primer empujón al respecto y TikTok luego demostró que era cambiar o morir.

Desde ese momento los vídeos han pasado a ser el contenido más importante dentro de esta red social, especialmente en su formato corto (Reels). No obstante, la tendencia parece que ha empezado a cambiar nuevamente, pues algunos creadores de contenido están necesitando más tiempo. ¿La solución? Sencillo, aumentar el tiempo máximo de los Reels hasta 10 minutos, algo que Instagram ya está probando.

#Instagram is working on the ability to create #Reels up to 10 minutes long 👀 pic.twitter.com/jQTUM9fPsM

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 30, 2023