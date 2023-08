Recientemente, los creadores de ChatGPT admitieron que incluso para ellos es difícil detectar con exactitud el contenido generado por su IA. Y este es un problema que no solo afecta al contenido en formato de texto, sino también al contenido de imágenes y vídeo que es aún más preocupante.

Ya hemos visto casos de fotos falsas hechas con IA que la gente se ha creído y han dado la vuelta al mundo, como aquella del Papa con un abrigo de lujo. De ahí a que muchas redes sociales estén tomando medidas para combatir las fakes news causadas por IA.

Nuevas filtraciones han mostrado que Instagram tiene planes de lanzar una etiqueta para identificar qué contenido está generado por IA. Así lo ha hecho saber el usuario Alessandro Paluzzi en Twitter que, a través de técnicas de ingeniería inversa, ha revelado un adelanto de cómo se verá esta nueva etiqueta.

#Instagram is working to label the contents created or modified by #AI in order to be identified more easily 👀 pic.twitter.com/bHvvYuDpQr

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 30, 2023