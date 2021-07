En la actualidad, lo más normal es encontrarte plataformas que ofrecen un contenido a cambio de una suscripción, ya sea anual o mensual. Instagram es una de las excepciones porque puedes compartir historias, publicar fotos a la red y chatear con tus seguidores de manera gratuita y sin límites. Sin embargo, pronto pueden llegar los suscriptores de pago a Instagram.

La red social está preparando una estrategia comercial que sirva como apoyo para los influencers que trabajan en la plataforma creando contenido. Será un servicio para crear historias exclusivas solamente accesibles a seguidores que paguen una suscripción, convirtiéndose así en seguidores VIP.

Instagram no será pionera en la primera red social que lanza una suscripción de pago. Otras plataformas ya cuentan con ese sistema integrado, donde los seguidores que hacen aportaciones económicas obtienen una exclusividad en la plataforma.

El caso más popular es el de Patreon, una web enfocada a creadores de cultura que pueden recibir cuotas mensuales o donaciones por sus obras por parte de sus seguidores. El caso más reciente y del que Instagram se ha inspirado es ‘Super Follow’, el producto exclusivo de Twitter que te permite ver contenido especial de una cuenta concreta a través de una cuota mensual. Eso sí, Twitter aún no lo ha puesto en marcha.

Lo cierto es que esto no se ha descubierto por un anuncio oficial, sino que Twitter ha sido el medio para informar sobre este nuevo servicio. A través de la red social, el usuario Alessandro Paluzzi, un desarrollador de móviles, ha publicado que Instagram está trabajando en esta novedad.

