Facebook (ahora mejor conocida como Meta) quiere hacerle la vida más fácil a los creadores de contenido en Instagram, que no son pocos. Dentro de poco, si eres un creador de contenido podrás cobrar por tu contenido en la comunidad sin tener que recurrir a otras apps, como Patreon.

Para nadie es un secreto que Instagram ha evolucionado como plataforma. Esta evolución se quedaría corta sin la posibilidad de monetizar dicho contenido directamente en la plataforma.

Estamos hablando de un incentivo que seguramente hará que muchos artistas, comerciantes, empresas y personajes de renombre estén más motivados a generar contenido de calidad en Instagram.

Hemos podido conocer esta información gracias a una filtración en el código de la app de Instagram para iOS. En ella queda claro que habrá planes mensuales a los que los usuarios podrán subscribirse para tener acceso a contenido exclusivo.

Desde hace algunos meses representantes de Instagram han ido dando información que intuía la necesidad de tener un sistema de monetización en la app, algo que apunte hacia el contenido exclusivo.

#Instagram is working on stories for fan clubs, exclusive stories visible only to fan club members 👀

ℹ️ It is not possible to take screenshots of exclusive stories. pic.twitter.com/GAYvRFVBss

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 21, 2021