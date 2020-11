Decir que la app de mensajería instantánea más usada en el mundo, WhatsApp, es un tanto reacia a incluir nuevas funciones, es estar en lo correcto. Pocas veces al año agregan nuevas funciones que les permitan a los usuarios mejorar la forma en la que interactúan con sus contactos.

Ante esta situación, nosotros aquí hemos creado un artículo en el que mencionamos cuáles son las 8 funciones que WhatsApp debería considerar incluir en su app para Android e iOS, funciones que no son para nada “raras”… pues muchas de ellas ya se encuentran en Telegram, Signal, Instagram Direct y demás aplicaciones de mensajería.

8 funciones que WhatsApp debería copiar de otras apps

Antes de que te mostremos cuáles son estas 8 funciones que WhatsApp debería incluir en su app móvil, es importante aclarar que ninguna de ellas sería incluida pronto, como así tampoco sabemos si WhatsApp siquiera tiene pensado adoptarlas.

Soporte para varios números de teléfono (Telegram)

Aquellos que utilizan Telegram a diario, y que además tienen dos números de teléfono en su móvil Dual Sim, de seguro sabrán lo cómodo que es pasar de un número a otro para separar grupos y conversaciones de trabajo, de conversaciones con amigos y familiares.

Esto en WhatsApp no existe, la app no ofrece ningún tipo de función para cambiar de un número a otro. Eso sí, hay que aclarar que se pueden usar dos cuentas de WhatsApp, pero la realidad es que para poder hacerlo es necesario usar una app externa.

Cabe destacar que Telegram ofrece soporte nativo para múltiples números, utilidad que le permite a cualquier usuario tener hasta 3 cuentas en la misma app. Nos gustaría ver una función similar en WhatsApp, al menos algo parecido, ya que son muchos los usuarios que tienen 2 líneas de teléfono en un mismo móvil.

Bloc de notas integrado en la aplicación (Signal)

¿Tienes una idea brillante que te surgió mientras hablabas con un amigo por WhatsApp? ¿Recordaste que tenías que hacer la lista del mercado y no quieres salir de WhatsApp porque está hablando un tema importante? Estas preguntas no tienen una respuesta “válida” en WhatsApp, pues la app de mensajería no ofrece ningún tipo de bloc de notas personal para anotar ideas, tareas o pensamientos.

Signal es una de las pocas apps de mensajería instantánea que ofrece esta función, y la realidad es que es tan pero tan útil que no solo WhatsApp debería copiar esa idea, también Telegram debería incluir esta herramienta en su interfaz (se puede usar un bot en ese caso).

Sin lugar a dudas, estaría más que bien que WhatsApp tome nota y agregue alguna función parecida a la que ofrece Signal… algo que vemos poco probable, ya que muchos usuarios han pedido esta herramienta y WhatsApp jamás ha intentado incluirla en las versiones beta de la app.

Realizar encuestas fácilmente (Telegram)

Como ya de seguro has podido ver (en las otras ideas), si hay algo por lo que se caracteriza Telegram es por ofrecer algo más que solo un sistema de envío de mensajes. Esta app añadió, hace ya algún tiempo, una función que les permite a los usuarios crear encuestas para grupos y canales. Pero esto no es todo, y es que esta función ha ido mejorando hasta tal punto que ahora permite realizar cuestionarios con múltiples respuestas.

Esta función sería más que bienvenida por la comunidad de WhatsApp. Imagina que estás organizando una salida a un restaurante, qué mejor que hacer una encuesta para preguntarles a tus amigos a qué restaurante les gustaría ir, ¿no? Bueno, dependerá de WhatsApp si añadir esta función es relevante o no para ellos.

Difuminar los rostros que aparecen en una imagen (Signal)

Cuando de privacidad trata, a WhatsApp parece no importarle demasiado. Un claro ejemplo de ello es el editor de imágenes que ofrece la app. Esta herramienta no permite difuminar el rostro de una persona sin tener que elegir emojis, o hacer uso de la herramienta de recorte de imagen.

Signal es la app que WhatsApp debería tener en cuenta para añadir una función que permita difuminar el rostro de cualquier persona. Estaría más que genial que WhatsApp permita difuminar cualquier rostro con tan solo tocar en la pantalla, pero… esto no parecería llegar pronto, al menos según las nuevas funciones que está probando WhatsApp en las versiones beta.

Reaccionar a los mensajes recibidos (Telegram e Instagram Direct)

¿Alguna vez sentiste la necesidad de reaccionar a un mensaje de WhatsApp sin tener que responderlo? Si tu respuesta ha ido sí, de seguro sabrás que esto es prácticamente imposible. Sabiendo que la hermana menor de WhatsApp, Instagram Direct, es controlada por la misma compañía, Facebook, es de locos pensar que esa función no haya sido añadida aún a WhatsApp.

Permitiéndoles a los usuarios reaccionar a los mensajes que llegan a un grupo o a una conversación, WhatsApp simplificaría todo. A día de hoy solo se puede reaccionar a un mensaje pinchando sobre el mismo y eligiendo la opción “Responder”, algo que sin lugar a dudas necesita ser cambiado urgentemente.

Enviar mensajes sin sonido (Telegram)

Puede que el título de esta función suene raro, ya que ningún mensaje tiene sonido, a no ser que sea un audio claro está. Cuando nos referimos a “enviar mensajes sin sonido” hacemos referencia al sonido que realiza el mismo cuando se envía, tanto en el móvil del receptor como en el del emisor.

Esta función está presente en Telegram y es una de las más utilizadas, ¿por qué? Por el simple motivo de que a veces un mensaje no es tan importante como parece, y molestar a la otra persona por algo tan insignificante puede llegar a ser un tanto tedioso.

Enviar mensajes sin sonido en Telegram no solo evita que los mismos emitan sonido en el móvil de la persona que los ha recibido, tampoco ejecutará el sonido de notificación cuando le llegue al usuario. Nos gustaría ver que más apps de mensajería adopten esta función, ya que esto podría evitar que muchos grupos o conversaciones privadas sean silenciadas.

Programar mensajes desde la propia app (Telegram)

Considerada como una de las funciones más solicitadas por los usuarios de WhatsApp, la programación de mensajes aún parece estar muy lejos de ser incluida a la app. Telegram, en cambio, ha añadido esta útil función hace más de un año, y a decir verdad funciona perfectamente.

Si bien es posible programar mensajes en WhatsApp, es necesario descargar aplicaciones externas para poder hacerlo. La realidad es que a esta app le falta una función nativa para que el sistema de programación de mensajes sea mucho más accesible, y sobre todo fácil.

Añadir la etiqueta “cámara” debajo de una imagen (Kik)

La información falsa, estafas y sobre todo engaños, están a la orden del día en WhatsApp. La app de mensajería debería reconsiderar el sistema de envío de imágenes que ofrece, pues a día de hoy es imposible saber si la imagen que se ha enviado fue tomada con la cámara de WhatsApp, o bien si se ha elegido una imagen desde la galería del móvil.

La función que WhatsApp podría tomar como ejemplo es la que posee la app Kik. La misma añade de forma automática una etiqueta debajo de la foto enviada, indicándole a la otra persona si la foto fue tomada con la cámara de la aplicación, o bien si fue subida desde la galería de imágenes del móvil.

Si bien este tipo de implementación puede ser evadido de forma muy simple (tomando una foto desde la app de la cámara del móvil), los usuarios que reciban imágenes podrán saber de antemano si esa foto fue tomada recientemente, o bien si se ha utilizado otro medio para capturarla.

¿Y tú qué piensas, hay alguna otra función que debería incluir WhatsApp?

Esta lista de funciones la hemos escrito según nuestro criterio. Si piensas que falta alguna función, o bien piensas que alguna no debería ser incluida, dínoslo en los comentarios. Eres más que bienvenido a participar en esta especie de “pedido” para que WhatsApp incluya funciones útiles y necesarias.