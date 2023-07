Threads ya está aquí. La nueva app de Instagram ya es oficial y durante su primera semana en el mercado ha logrado conseguir más de 80 millones de usuarios. Y, como era de esperar, el estreno de este rival de Twitter no ha pasado desapercibido. A tan solo días de lanzamiento, la app recibió un bloqueo por parte de la Unión Europea y una acusación de plagio de parte del equipo de Twitter.

Pues bien, parece que los de Instagram quieren que su nueva app de microblogging deje de ser comparada con la red social de Elon Musk. Y es que acaban de declarar que Threads no está hecha para la difusión de noticias y política. A continuación, te contamos a qué se refiere el CEO de la plataforma con esta declaración.

El CEO de Instagram dice que Threads no es una app para noticias ni política

Adam Mosseri, CEO de Instagram, habló con el medio The Verge sobre el enfoque que quieren darle a Threads, la nueva app de microblogging de Meta. Según él, la aplicación está diseñada para entretener con temas como el deporte, música, moda, belleza, etc. Además, asegura que no harán nada para alentar la difusión de noticias polémicas y temas políticos. De hecho, reconoce que no pretenden hacerlo con esta nueva aplicación, ya que para eso existe Facebook.

Asimismo, el CEO menciona que el motivo de esto es que las noticias y la política favorecen el escrutinio público, la negatividad y los riesgos a la integridad. Desde Meta quieren evitar que su nueva plataforma adopte este enfoque, por lo que no favorecerán la difusión y viralidad de este tipo de contenido.

Finalmente, aunque Mosseri enfatizó en la entrevista que no pretenden reemplazar a Twitter, es evidente que los de Meta quieren que Threads se convierta en una alternativa más amigable y menos tóxica. De hecho, el CEO menciona que: «el objetivo es crear una plataforma para las comunidades que están interesadas en un lugar menos enojado».

Y tú… ¿Crees que Threads logrará convertirse en la versión family-friendly de Twitter?