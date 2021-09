Es muy raro que una red social tan grande e importante como Instagram se caiga por completo, y cuando sucede se restablece en cuestión de minutos. Pero siempre hay una primera vez para todo. Desde el 2 de septiembre usuarios de todo el mundo han reportado que la aplicación de Instagram no funciona en sus smartphones sin ningún tipo de razón aparente. Todo indica que se trata de un problema en la plataforma de la red social (y no de tu Internet o móvil).

Al parecer, la app dejó de funcionar tanto en móviles Android como iPhone. Así que, si has notado que Instagram está actuando raro en tu móvil durante las últimas horas, no te preocupes porque no eres el único. Muchos usuarios de todo el mundo (pero principalmente de la India) han avisado que Instagram no está cargando el contenido con normalidad en sus teléfonos.

En este preciso momento, Instagram ya funciona bien para muchos usuarios como puedes ver en Downdetector (la curva de reportajes ha bajado notablemente). Sin embargo, todavía hay algunos usuarios con problemas. ¿Aún Instagram no funciona bien en tu smartphone? Calma. A continuación, te daremos algunas soluciones sencillas para intentar reparar la app en tu móvil.

¿Instagram no funciona en tu móvil? Haz esto para solucionarlo

Aunque es posible que Instagram aún esté caído, no hay que descartar que el problema esté en tu móvil o se trate de un problema de conexión. Para sacarte la duda, prueba estas soluciones sencillas:

Reinicia tu móvil : apaga y enciende tu teléfono. Aunque creas que es una solución tonta, te sorprenderías al saber la cantidad de errores y bugs que puede arreglar, incluyendo los de Instagram.

: apaga y enciende tu teléfono. Aunque creas que es una solución tonta, te sorprenderías al saber la cantidad de errores y bugs que puede arreglar, incluyendo los de Instagram. Borra la memoria caché de la app : para ello, abre la Configuración de tu móvil y ve a Aplicaciones > Instagram > Almacenamiento > Borrar caché. Si la app había guardado datos corruptos en tu móvil, esto debería solucionarlo.

: para ello, abre la Configuración de tu móvil y ve a Aplicaciones > Instagram > Almacenamiento > Borrar caché. Si la app había guardado datos corruptos en tu móvil, esto debería solucionarlo. Reinicia tu Internet : el problema puede que radique en tu Internet. Si estás conectado por WiFi, reinicia el router para intentar solucionarlo. Pero si estás por conectado por datos móviles, enciende el modo avión y apágalo. Después, abre Instagram para ver si el problema se solucionó.

: el problema puede que radique en tu Internet. Si estás conectado por WiFi, reinicia el router para intentar solucionarlo. Pero si estás por conectado por datos móviles, enciende el modo avión y apágalo. Después, abre Instagram para ver si el problema se solucionó. Reinstala la aplicación: ve a la tienda de aplicaciones de tu móvil, busca Instagram y desinstala la app. Allí mismo, instala de nuevo la aplicación, ábrela e inicia sesión con tus datos. Es posible que esto arregle el problema.

Si quieres conocer más soluciones para resolver cualquier tipo de problema de Instagram, mira esta guía de cómo solucionar los fallos de la app de Instagram.