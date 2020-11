La red social de fotografía no para de recibir actualizaciones para mejorar su funcionalidad. Hace poco te hablamos del modo efímero para enviar mensajes que se borran solos. Y ahora Instagram acaba de añadir una nueva herramienta para mejorar las búsquedas.

Y es que, aunque Instagram presume de algunas funcionalidades muy interesantes, como la gran cantidad de filtros disponibles, buscar cualquier cosa en esta red social es una tarea tediosa. Hasta ahora.

Más que nada porque, a través de los compañeros de PhoneArena, hemos descubierto que Instagram está implementando una mejora para que podamos hacer búsquedas utilizando palabras clave.

Cómo funciona el nuevo sistema de búsqueda en Instagram

Hasta ahora, la única forma de realizar búsquedas en Instagram era a través de hashtags o cuentas. Si, por ejemplo, querías buscar “coche de lujo”, tan solo podías hacerlo mediante el hashtag correspondiente, #cochedelujo por ejemplo. La otra opción era buscar cuentas que contasen con estas palabras.

Un sistema arcaico y que lastra mucho la experiencia de usuario a la hora de realizar búsquedas, ya que la limitación al solo poder encontrar resultados a través de hashtags o cuentas de usuarios, hacía que encontrar lo que buscabas en la red social de fotografía fuera una tarea titánica en muchas ocasiones.

Ahora, Instagram nos permitirá realizar búsquedas por palabras clave. Volviendo al ejemplo anterior, si alguien ha subido una imagen donde ponga coche de lujo, lo encontraremos más fácilmente, ¡incluso aunque no haya un hashtag con esta etiqueta!

Eso sí, aunque no está clara la limitación, hemos podido saber que no puedes realizar todo tipo de búsquedas. Por ejemplo, “vacunas” o “Donald Trump” no tienen respuesta, mientras que “cachorros” sí. De todas formas, la mejora a la hora de realizar búsquedas en Instagram sigue siendo notable.

Lo único malo es que el despliegue de esta nueva funcionalidad de Instagram se está haciendo de forma escalonada. De esta manera, de momento solo está disponible en determinados países de habla inglesa, como EE.UU., Canadá, Irlanda y Reino Unido.

Así que, ahora tocará tener un poco de paciencia para que la red social propiedad de Facebook, lance esta esperada actualización a nivel global para que las búsquedas en Instagram sean mucho más fáciles de realizar y precisas.