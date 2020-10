Cuando de filtros trata, Instagram es sin lugar a dudas la red social con mayor variedad. Dentro de la app es posible encontrar filtros de todo tipo: desde aquellos que te dicen qué Pokémon eres, hasta los que permiten poner tu rostro en películas y videojuegos.

Marcando tendencia y siendo utilizado hasta por celebridades, un usuario ha creado un filtro que te dice cuánto pesas. Si no tienes miedo en saber cuál es tu peso, sin lugar a dudas deberías probar este filtro (es solo un juego, no te asustes si te arroja un peso falso).

Así puedes saber cuánto pesas con un simple filtro de Instagram

Cabe mencionar que este filtro funciona en cualquier móvil con Android 6.0 o superior, pues no hace uso de ningún sensor en especial. Eso sí, tendrás que contar con la última versión de Instagram para que lo puedas encontrar dentro de la red social. Si no sabes cómo hallarlo, sigue estos pasos:

Dentro de Instagram, pincha sobre Tu historia .

. Por consiguiente, deberás pinchar sobre Explorar efectos (aparece al final de la lista de filtros).

(aparece al final de la lista de filtros). Pulsa en la pequeña lupa que se ubica arriba a la derecha de la pantalla.

Escribe la palabra “weight” (sin las comillas).

Pincha sobre el primero de los filtros (Weight control)

Y, por último, pincha sobre el botón Probar para añadir dicho filtro a tu carrete.

Si este filtro no aparece en tu móvil, probablemente tengas que eliminar el caché de la app. Pincha aquí y descubre cómo hacerlo fácilmente.

¿Cómo usar este filtro de Instagram?

Una vez que hayas añadido el filtro a tu cuenta de Instagram, usarlo es extremadamente simple:

Activa la cámara frontal y encuadra tu rostro en la pantalla.

y encuadra tu rostro en la pantalla. Se mostrará una balanza arriba de tu cabeza, mantén pulsado el botón de grabación para que el filtro se active.

para que el filtro se active. En pocos segundos, este filtro te dirá cuál es tu peso.

Cabe destacar que el filtro calcula tu peso según tus definiciones faciales, ¿qué quiere decir esto? Pues si tienes una cara redonda, el filtro te mostrará un mayor peso. Por otro lado, si tienes rasgos bien definidos, el peso obviamente será menor.

Por último, pero no por eso menos importante, si el filtro no funciona en tu smartphone, lo más probable es que tu móvil no sea compatible con los filtros de Instagram. Puedes saber cuáles son los móviles no compatibles con estos filtros pinchando aquí.