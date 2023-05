El Huawei Watch 4 ha sido anunciado oficialmente por el gigante chino de las telecomunicaciones y tiene una característica innovadora. El nuevo dispositivo de la compañía viene con la capacidad de monitorizar la azúcar en sangre del usuario, usando un método no invasivo. La característica fue revelada en una publicación de Weibo por el CEO de Huawei, Yu Chengdong.

Al parecer, por ahora la función solo estará disponible en China para una audiencia limitada, que acepte participar en un proyecto de investigación conjunto entre Huawei y una institución médica externa (no identificada). Sin embargo, esto aún no ha sido confirmado. Aparentemente, Apple ha estado trabajando en un proyecto similar, pero el líder tecnológico, Huawei, se le adelantó.

El Huawei Watch 4 ahora puede monitorizar la azúcar en sangre

Huawei avanza con una solución innovadora integrada en la muñeca. La empresa acaba de anunciar una característica revolucionaria para su serie Watch 4: el control del azúcar en la sangre. Curiosamente, Watch 4 se anunció oficialmente hace unos días, pero en ningún momento se mencionó esta función.

La serie Watch 4 es la primera en introducir este tipo de función en el mercado. Pero Huawei no está solo en su búsqueda. Apple y otros gigantes tecnológicos también están investigando la tecnología de medición de azúcar en la sangre.

Este dispositivo ofrece varias funciones relacionadas con la salud, incluidas lecturas de oxígeno en sangre y frecuencia cardiaca. Además, tiene una batería que proporciona hasta tres días de duración. Es resistente al agua y viene en diferentes modelos y colores disponibles para adaptarse a las preferencias individuales.

Un progreso significativo en el control del azúcar en sangre

Aunque no es una solución completa, el Huawei Watch 4 representa un avance significativo en el control del azúcar en la sangre. En contraste con los métodos convencionales que requieren una muestra de sangre, esta función evalúa el riesgo de hiperglucemia utilizando diversas técnicas de monitoreo no invasivas, como la frecuencia cardíaca y las características de la onda del pulso.

De acuerdo con el empresario Yu Chengdong, esta nueva característica fue el resultado de años de investigación en colaboración con instituciones médicas autorizadas. Se necesitaron más de 100.000 horas de monitoreo y 800.000 datos de azúcar en sangre para crear un algoritmo de análisis de hiperglucemia.

Los resultados de la evaluación aparecerán en la pantalla del reloj, donde se mostrará como “evaluación de riesgo de hiperglucemia” junto con una etiqueta que indicará el nivel de riesgo. La interfaz del reloj también ofrecerá recomendaciones para reducir el riesgo de hiperglucemia, lo cual es otra característica única de esta función.

Si bien los datos de tendencias no son demasiado útiles para los diabéticos tipo 1 o para quienes los datos de glucosa en sangre son una cuestión de vida o muerte, pueden ser usados por prediabéticos, que corren el riesgo de desarrollar la enfermedad si no hacen cambios en el estilo de vida.

Huawei enfatizó que, a pesar de sus funciones avanzadas, el Watch 4 no es un dispositivo médico y no proporcionará una medición numérica precisa de los niveles de azúcar en la sangre. Sus datos solo deben utilizarse con fines de referencia y no para diagnóstico o tratamiento médico.

En definitiva, el uso de tecnologías portátiles para el control de los niveles de azúcar en la sangre podría transformar la manera en que las personas vienen gestionando su salud y bienestar.

