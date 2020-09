Huawei continua en aprietos tras el veto comercial que el gobierno de Donald Trump impuso a la compañía desde hace más de un año. Por si aún no te has enterado, dicha sanción prohíbe a la marca china mantener cualquier tipo de relación comercial con empresas estadounidenses o que usen tecnología estadounidense. Por ello, Huawei ya no puede instalar los servicios y apps de Google en sus móviles y tampoco fabricar sus procesadores Kirin.

La falta de un software a la altura de lo que los usuarios demandan hoy en día lo han compensado parcialmente con sus propios servicios (los Huawei Mobile Services). Ahora la incógnita es… ¿qué procesadores usarán sus próximos smartphones? De momento, lo único que se sabe a ciencia cierta es que su próxima serie Huawei Mate 40 será la última en tener móviles con procesador Kirin.

Una posibilidad que ha salido a la luz recientemente es que Huawei utilice en sus futuros móviles los procesadores Snapdragon de la compañía estadounidense Qualcomm. ¿Cómo es eso posible? Te lo explicamos a continuación.

Huawei usará procesadores Snapdragon en sus móviles, si EE.UU. lo permite

Según informa Reuters, el presidente en rotación de Huawei, Guao Ping, afirmó que están dispuestos a usar procesadores Snapdragon en sus próximos móviles si el gobierno de Estados Unidos da luz verde a Qualcomm para llevar a cabo esta operación. Y es que, recientemente, la compañía californiana solicitó al gobierno de su país una licencia para reanudar los lazos comerciales con Huawei. Hasta ahora, la solicitud no ha sido aceptada ni rechazada.

Guao Ping también aseguró que, si Estados Unidos lo permite, Huawei seguirá comprando y confiando en los productos estadounidenses. Por tanto, queda en manos de la administración de Trump el permitir o no que los próximos smartphones de Huawei lleguen con procesadores de Qualcomm, lo cual no sería una novedad. Los Huawei Y7 2019, por ejemplo, usan chips Snapdragon.

Sin embargo, si Qualcomm obtiene la licencia, es muy probable que veamos un buque insignia de Huawei con procesador Snapdragon. ¿Tendremos un Huawei P50 con Snapdragon 875 el próximos año? Aunque parezca muy remota, es una posibilidad. Huawei y Qualcomm quieren colaborar entre sí, lo único que hace falta es el permiso del gobierno de Estados Unidos para que esta posibilidad se convierta en una realidad.