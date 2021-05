Parece que los grandes fabricantes se han puesto de acuerdo para que sus sistemas operativos sean los grandes protagonistas de las noticias del día. Primero ha sido Google quién nos ha sorprendido con el lanzamiento de Fuchsia OS en el Nest Hub de primera generación. Y ahora le toca el turno a Huawei y su esperado sistema operativo HarmonyOS.

Hablamos de la próxima gran alternativa a Android que ha nacido fruto del veto por parte de Estados Unidos, un acto que está perjudicando notablemente a la compañía, al punto de que Huawei tuvo que vender su filial Honor.

Ahora, tras haber podido dar un primer vistazo a la versión beta, Huawei ha confirmado que HarmonyOS será lanzado de forma oficial el próximo 2 de junio. No se sabe si será un lanzamiento exclusivo para China o será un evento global, pero ya sabemos cuando llegará el próximo rival de Android

HarmonyOS estará centrado en el software

Decir que las personas que han probado la versión para desarrolladores dicen que es calcado a Android 10 con EMUI, añadiendo alguna que otra función extra, por lo que no podemos esperar grandes cambios al principio.

Eso sí Huawei ha dejado muy claro que HarmonyOS destacará por su interconectividad entre dispositivos, además de una interfaz de uso adaptable y velocidades de transferencia de archivos más rápidas. Eso sí, no te esperes grandes lanzamientos en forma de móviles y otros dispositivos, porque el fundador y consejero delegado de Huawei ha dejado las cosas muy claras.

Principalmente porque Ren Zhengfei ha invitado al personal de Huawei para que conviertan la empresa en una fuerza de software. Según el fundador de la compañía, debería centrarse en el software porque la industria está “fuera del control de EE.UU. y tendremos mayor independencia y autonomía”.

Y razones no le faltan, ya que el daño provocado por el veto de Estados Unidos ha sido demoledor para el fabricante. Las devastadoras sanciones económicas impiden que pueda producir en masa gran parte de sus productos de hardware al no poder negociar con empresas estadounidenses.

Si bien es cierto que Huawei comenzó a producir procesadores y otros componentes en masa para tener un gran stock antes de que se confirmara el veto, tarde o temprano sus reservas se agotarán. Y parece que será más pronto que tarde. Por no hablar de que sus SoCs y resto de componentes almacenados van envejeciendo con el lanzamiento de nuevas soluciones más potentes, por lo que es una solución muy a corto plazo.

Cabe destacar que, en el comunicado del fundador de Huawei al que ha tenido acceso Reuters, Ren afirma que “Una vez que dominemos Europa, Asia-Pacífico y África, si los estándares de EE.UU. no coinciden con los nuestros, y no podemos entrar en EE.UU., entonces EE.UU. no puede entrar en nuestro territorio“. Vamos, que la situación no parece que se vaya a revertir.

Más, teniendo en cuenta que el gobierno de Joe Biden ha reducido las sanciones a TikTok y Xiaomi, pero no parece que vaya a suceder algo parecido con Huawei… ¿Desaparecerá la marca tal y como la conocemos? Es muy pronto para saberlo, pero todo apunta a que Huawei va a dar muy pronto un giro de timón histórico.