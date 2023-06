HBO Max llegó a España con precios competitivos y una promoción muy atractiva que te dejaba al 50% su suscripción mensual de por vida. Sin embargo, como dice el dicho, cuando algo es muy bueno para ser real, probablemente no lo es. El servicio no ha cumplido ni dos años en España y ya ha anunciado su primera subida de precio, lo cual no debería sorprendernos porque hicieron lo mismo en EE.UU. a principios de este año.

Salvo que estés suscrito al plan anual de HBO Max o que hayas contratado el servicio de streaming a través de Vodafone, te tocará pagar más por ver películas y series de HBO Max a partir del 13 de julio de 2023. Enseguida te contamos todos los detalles para que sepas cuánto más caro es tener HBO Max actualmente en España.

Así afecta la subida de precio de HBO Max a tu bolsillo

En un correo electrónico enviado a todos sus suscriptores, HBO Max informó que estos serán los nuevos precios de su plataforma en España:

Suscripción mensual : pasa de 8,99 € a 9,99 € .

: pasa de 8,99 € a . Suscripción anual : mantiene su precio de 6 9,99 € .

: mantiene su precio de . Suscripción mensual vitalicia al 50%: pasa de 4,49 € a 4,99 € .

Como verás, la suscripción mensual con 50% de descuento de por vida se mantiene, pero se ajusta a la nueva tarifa mensual. Es decir, te cobrarán la mitad del nuevo precio de la suscripción mensual. La diferencia es de solo 0,50 €, así que ni tan mal. Ahora bien, quienes tengan la suscripción mensual sin ese beneficio, tendrán que pagar 1 € más mes a mes para seguir viendo contenido.

Los únicos que no se ven afectados por estas nuevas tarifas son los suscriptores al plan anual que seguirán pagando 69,99 € al año. Eso sí, quedarán pagando lo equivalente a 5,83 € al mes, por lo que la suscripción con 50% de descuento de por vida continúa siendo la forma más barata de tener HBO Max en España. Lastimosamente, esta suscripción ya no está disponible, pues solo se podía contratar durante el lanzamiento del servicio en España.

De cualquier forma, preocupa la velocidad con la que las plataformas de streaming están aumentando el precio de sus servicios. Primero fue el golpe de la limitación de las cuentas compartidas de Netflix y ahora esto… ¿qué opinas al respecto?