¿Estás teniendo problemas para visualizar series, películas o documentales dentro de la plataforma de streaming HBO Max? No busques soluciones, pues el problema está relacionado estrictamente con los servidores a los que se conecta la respectiva aplicación (HBO Max no funciona).

A pesar de que esto ya ha pasado en varias ocasiones, sobre todo cuando se estrena una nueva serie o película, los encargados de mantener a flote el servicio de HBO Max no han hecho absolutamente nada para prevenirlo.

Como de seguro debes saber, HBO Max estrenó el primer capítulo de la esperada serie The Last of Us. Inspirada en el popular videojuego que se lanzó en PS3, PS4 y PS5, millones de personas se han hecho un espacio en su tiempo libre para disfrutar de esta interesante serie.

¡Tranquilo, no eres tú! HBO Max se cayó en todo el mundo

Siendo estrenada en todo el mundo a la misma hora, millones han sido los usuarios que entraron a la app de HBO Max al mismo tiempo para poder ver el primer capítulo de la serie de The Last of Us. Esto causó que la plataforma colapse de manera inmediata.

Ante esta situación, la mayoría de los usuarios suscriptos al servicio se han quedado sin poder visualizar dicho capítulo, pues la plataforma no logra conectarse a los servidores para poder reproducir el episodio en cuestión.

¿Qué hacer en estos casos?

La realidad es que este tipo de problemas solo pueden ser solucionados por el soporte oficial de la plataforma. De igual manera, si quieres “forzar” el correcto funcionamiento de la misma, desde aquí te recomendamos utilizar una VPN en tu móvil o Smart TV, y conectarte a alguna región en donde funcione HBO Max (Estados Unidos).

Sin nada más que añadir al respecto, en caso de que sigas sin tener acceso a la app de HBO Max, deberás esperar al menos 1 o 2 horas. Cuando los usuarios cierren la app de su dispositivo, la misma debería comenzar a funcionar mejor.