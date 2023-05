Luego de un buen puñado de años con distintos rumores sobre este dispositivo, el Google Pixel Fold se hizo realidad el pasado 10 de mayo. Al momento de escribir este artículo todavía no había comenzado a venderse (eso será el 27 de junio), pero desde ya sabemos que todas las reservas se agotaron en Estados Unidos.

Esto deja ver que el mercado llevaba mucho tiempo esperando al primer plegable de Google, pero ¿qué pasaría si te dijéramos que el Pixel Fold no iba a llegar solo? Resulta que Google tenía un segundo teléfono plegable en desarrollo, pero lo canceló casi a último momento.

El segundo Pixel plegable no se lanzó porque no era suficientemente bueno

Si le seguiste la pista en los últimos años, es bastante probable que el rumor de que Google lanzaría dos Pixel Fold en simultáneo llegase a tus oídos. Al final no sucedió y los de Mountain View solamente presentaron un único plegable, pero ahora sabemos que el rumor era cierto. La información fue confirmada por el jefe de diseño de hardware de Google, Ivy Ross, en un episodio del pódcast oficial de la marca «Made by Google».

Según Ross, la compañía estaba trabajando en un segundo móvil plegable en simultáneo con el presentado. Sin embargo, decidieron detener su desarrollo al darse cuenta de que «no era lo suficientemente bueno y debíamos esperar hasta que hiciéramos algo bueno o mejor a lo que ya había».

Durante su testimonio Ross indicó que esta fue la decisión correcta y el equipo demostró con ella que tenía la disciplina para reconocer cuando algo no era lo suficientemente bueno para salir al mercado.

El Pixel plegable que no se lanzó bien pudo ser el Pixel Flip

Por desgracia en el pódcast no se revelaron otros detalles, así que no sabemos nada sobre cómo sería este hermano del Pixel Fold. No obstante, lo más probable es que se tratase de un modelo «flip» (tipo concha), tal como han venido haciendo otros fabricantes.

Esto sería lo más lógico y, además, es una idea que se refuerza al tomar en cuenta el éxito de este formato en una marca muy cercana a Google como es Samsung. La compañía surcoreana ha manifiesto que los Galaxy Z Flip son su modelo plegable más vendido. ¿Qué tanto? Esto:

Los Galaxy Z Flip (4G y 5G) representaron el 70% de los plegables vendidos por Samsung en el 2021.

El Galaxy Z Flip4 reúne el 60% de las ventas de Samsung en el sector plegable de Europa .

. El Galaxy Z Flip4 es el único plegable entre los 15 móviles de gama alta más vendido del Q1 de 2023.

Si a Samsung le va tan bien con el modelo Flip, ¿por qué Google se arriesgaría a lanzar un segundo Pixel Fold en simultáneo con el primero y con riesgo a que se canibalicen entre ellos?