Google es una máquina de cancelar aplicaciones. 5 de las 10 aplicaciones de Android que dejaron de funcionar en 2022 son de ellos. Los de Mountain View son conocidos por probar suerte con muchas aplicaciones y, si al cabo de un tiempo no alcanzan las expectativas, las cierran y reciclan su tecnología para crear otras nuevas. Eso es lo que están haciendo con Google Stadia y lo que hicieron con Google+, su red social lanzada en 2011 que cerró hace 3 años.

Lo que muchos no saben es que lo que cerró de Google+ solo fue su componente social para usuarios. Google mantuvo una versión empresarial llamada Currents para que las empresas se comunicaran con los empleados. Sin embargo, ahora han anunciado que Currents también cerrará debido a su escaso uso y que será sustituida por Spaces. Y no, no hablamos de Twitter Spaces, sino de Google Spaces. Enseguida te contamos cómo es esta app y para qué sirve.

¿Usabas Currents? Ahora tendrás que pasarte a Google Spaces

Google Spaces no es una aplicación nueva. Originalmente, comenzó como «Rooms», pero recibió un gran cambio de nombre y una revisión cuando Workspace pasó a ser gratis. Spaces es una plataforma dedicada a organizar personas, temas y proyectos que se integra estrechamente con Gmail, Calendar, Drive y Meet. Es algo así como Slack, aunque sin tantas funciones de tipo comunitario, por lo que se espera que Google integre algunas características de Currents en Spaces.

La razón principal por la que Google ha sustituido a Currents por Spaces seguramente sea el gran parecido de estas apps que hace que una de las dos sea innecesaria. Se han quedado con Spaces porque este servicio está integrado en el ecosistema de aplicaciones productivas de Google (lo tienes en el menú lateral de Gmail), lo cual lo convierte en una mejor solución para la colaboración empresarial frente a Currents que solo funciona como una aplicación independiente.

El plan de Google es cerrar Currents a partir del año que viene, pero antes migrarán el contenido y las comunidades de la plataforma a Spaces. Y mientras tanto, aprovecharán el tiempo para mejorar Spaces con soporte para comunidades más grandes, función de búsqueda avanzada, herramientas de moderación de contenidos, prevención de la pérdida de datos (DLP) y compatibilidad con Vault. La mayoría de estas funciones serán heredadas de Currents.

Eso sí, no todas las funciones de Currents llegarán a Spaces. Google eliminará las características que la gente no usaba mucho, como el análisis de publicaciones, la página de etiquetas populares, la influencia del perfil, notificaciones para el móvil, entre otras.

Las empresas que usan Currents podrán migrar sus datos a Spaces en los próximos meses mediante una herramienta que lanzará Google pronto. Así que, si utilizabas este servicio, mantente atento.

Fuente | Blog oficial de Google Workspace