Ayer nos enteramos de que Facebook va a impedir que uses navegadores externos para esquivar el próximo sistema de cookies de Google. Aunque mucho nos tememos que el sistema FLoC se retrasa hasta 2023.

Google prometió en su momento que dejaría de usar las cookies para rastrear a los usuarios con fines publicitarios en Chrome para principios de 2022. Esto forma parte de la iniciativa Privacy Sandbox que promete mejorar de forma notable las condiciones de los usuarios. Aunque parece que el plan se retrasa.

Google retrasa el lanzamiento de FloC para 2023

Tal y como ha indicado Google, el objetivo es implementar el nuevo sistema FLoC a finales de 2023. Según informan, con el objetivo de “dejar tiempo suficiente para el debate público sobre las soluciones adecuadas, el compromiso continuo con los reguladores y para que los editores y la industria publicitaria migren sus servicios”, Google ha anunciado que su nuevo objetivo es que FLoC esté listo en Chrome para finales de 2022.

De esta manera, los desarrolladores tendrán tiempo para abandonar las cookies de terceros y adaptarse al nuevo sistema impuesto por la gran G y que comenzaría a funcionar durante el primer trimestre de 2023.

Aunque hay otros motivos por los que Google ha tenido que retrasar su proyecto. Y es que el gigante con sede en Mountain View se está encontrando con más problemas de los que imaginaba.

FLoC se retrasa por muchos motivos, no solo por Google

Por un lado, los defensores de la privacidad como la EFF no están demasiado impresionados con FLoC, ya que consideran que este nuevo sistema tiene una serie de fallos que podrían dar lugar a discriminación.

Además, Facebook no es la única que ha dicho que no está interesado en FLoC, sino que hay un buen número de empresas que no quieren formar parte de este proyecto, ya que recibirán menos información y, por lo tanto, ingresarán menos dinero por publicidad al no poder tener unas herramientas tan precisas como antes.

Por último, si bien es cierto que Google está consiguiendo grandes resultados, el grupo de prueba que está testeando FLoC a través de Chrome se está encontrando con todo tipo de errores al realizar un seguimiento de grupo.

Eso sí, Google va a lanzar FLoC tarde o temprano, por lo que ten por seguro que el sistema de cookies tradicional tiene los días contados.