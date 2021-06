Hasta ahora, cuando estabas usando Facebook y pulsabas sobre un enlace, podías seguir usando la red social para ver el enlace, o abrirlo en una pestaña nueva. Pero parece que la compañía fundada por Mark Zuckerberg ha cambiado de opinión.

Si bien es cierto que la popular red social recibe algunas actualizaciones muy interesantes, recientemente añadieron la opción de ocultar los Me gusta, a veces no son tan buenas. Y en este caso parece que Facebook ya no va a permitir usar navegadores externos para ver webs.

Twittersphere: anyone know how long since @Facebook app removed the ability to open links in an external browser?

I previously set my phone to use my native browser (Brave on Android/Safari on iOS) rather than @Facebook's in-app browser, but the option is no longer available. pic.twitter.com/wyv98H69hv

— ashkan soltani (@ashk4n) June 23, 2021