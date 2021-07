El soporte de Google Play no es eterno. Por ejemplo, los dispositivos con Android Ice Cream Sandwich perdieron esta función en 2018, y ahora le sucede lo mismo a Android Jelly Bean. El actual soporte de los Servicios de Google Play tiene como fecha de caducidad el mes de agosto de este año 2021.

Fue en el año 2012 cuando Android 4.1 JellyBean se lanzó de forma oficial, y abarcaba tres versiones de la API (16, 17 y 18). Si tienes un dispositivo con esta versión del sistema operativo de la gran G, mucho nos tememos que dentro de muy poco perderá la mayor parte de sus funciones.

Según han informado desde Google, se encuentra en menos del 1% de los dispositivos de Android que hay en la actualidad. Con la llegada del final de este soporte en el mes de agosto, dejarán de recibir las nuevas versiones de los Servicios de Google.

Google Play ya no funcionará en Android Jelly Bean

Los servicios de Google Play trabajan como un puente entre Android y funciones añadidas encima por parte de Google. Si se actualizan por separado, se pueden llevar nuevas funciones a aquellas versiones más antiguas, las cuales llevan muchos años sin actualizarse.

Llevar estas funciones a versiones anteriores no es algo fácil, y Google ha reconocido que “no toda la funcionalidad ha sido portada a JellyBean”. Debido a ello, la compañía ha tomado la decisión de poner fin al soporte para Jelly Bean en los Servicios de Google Play desde el mes de agosto de este 2021.

Esto quiere decir que no tendremos nuevas versiones de los Servicios de Google Play una vez haya pasado este mes, aunque la versión que hay ahora mismo seguirá funcionando, al igual que las apps que necesitan esta versión de los Servicios de Google Play. A pesar de ello, cuando finalicen las actualizaciones, no pasará mucho hasta que más apps necesiten una versión nueva de los servicios que no tendrá Jelly Bean.

De esta manera, si tienes un dispositivo con Jelly Bean, comienza a buscar una ROM que te permita disfrutar de una versión más nueva de Android, porque tiene los días contados. También puedes usar una tienda de apps alternativa a Google Play.