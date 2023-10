Los Pixel Buds Pro son unos de los auriculares más inteligentes del mercado y ahora lo son aún más con la actualización 5.9 que ya están recibiendo. La última actualización que Google ha enviado a sus auriculares estrella incorpora las funciones «Detección de Conversación», «Bienestar Auditivo», «Llamadas más Claras» y más.

Cada una de estas funciones tiene como objetivo hacerle la vida más fácil a los usuarios de los Pixel Buds Pro a través de soluciones automatizadas para llamadas y conversaciones in situ principalmente. A continuación, te contamos todos los detalles de esta actualización.

Las nuevas funciones que llegan a tus Pixel Buds Pro con la más reciente actualización son las siguientes:

Esta actualización ya se está enviando a la app de los Pixel Buds Pro, pero para poder utilizar las nuevas funciones es necesario actualizar el firmware de los auriculares a la versión 5.9. La actualización del firmware aún no se está enviando, pues se espera que Google la lance este 4 de octubre durante la presentación oficial de los Google Pixel 8 y Android 14.

Another new feature is Hearing Wellness. "The Pixel Buds app tells you how loud you’ve been listening to music over time, and lets you know when to lower the volume to help you maintain your hearing wellness."

It even shows a real-time volume level! pic.twitter.com/YixjnfyyM7

— kamila 🌸 (@Za_Raczke) October 2, 2023