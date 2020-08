Desde su origen en 2016, los teléfonos Pixel de Google han sido dispositivos premium destinados a los usuarios que buscan lo mejor de lo mejor en la gama alta. Sin embargo, eso cambió el año pasado con la llegada del Google Pixel 3a; un móvil de gama media que mantenía casi todo lo bueno de sus hermanos mayores, pero a un menor precio.

Este año, todos estamos esperando que Google repita la misma jugada lanzando el Google Pixel 4a. Se supone que este nuevo gama media de la gran G se iba a presentar en el Google I/O 2020, pero el evento fue cancelado debido a la pandemia que vive el mundo entero actualmente. Sin embargo, el pasado 30 de julio, Google actualizó su tienda online con un misterioso puzzle que, al resolverlo, nos indicaba que el móvil que “estamos esperando” llegará el 3 de agosto.

Así que, muy probablemente, estamos a tan solo horas de conocer oficialmente al Google Pixel 4a. ¿Estás impaciente por descubrir cómo será? No te preocupes, pues sus características, precio e imágenes se acaban de filtrar al completo. Acompáñanos a ver entonces cómo será el Pixel 4a antes de que se presente de manera oficial.

De acuerdo a los filtradores Ishan Agarwal y Samsungbloat, estas serán las especificaciones del Google Pixel 4a:

Y si te interesa el diseño, en el siguiente tuit puedes ver cómo será físicamente el Google Pixel 4a con una visión de 360°.

Here's your official 360-degree look at the #Pixel4a in Just Black.

Things to note…

– Punch-hole camera

– back fingerprint sensor

– accented power button (like usual)

– somewhat(?) symmetrical chin and bezels!! pic.twitter.com/fcxWte5Nur

— Panda (@samsungbloat) August 1, 2020