Recién esta semana, el mundo entero se ha empezado a tomar con más seriedad el brote del nuevo coronavirus (Covid-19). La gran mayoría de eventos deportivos y de entretenimiento se han suspendido, las actividades académicas también y muchos comercios han cerrado sus puertas temporalmente. Por ello, en las zonas más afectadas por el coronavirus, ya resulta difícil encontrar restaurantes, bares o tiendas que aún sigan abiertas.

Incluso, muchos negocios de zonas no afectadas también han tomado la decisión de limitar sus horas de trabajo para no contribuir con la proliferación del Covid-19. De ahí a que sus horarios de apertura o de atención al cliente hayan cambiado y no sean los habituales a los que estabas acostumbrado. Para evitar confusiones y ayudarte a que el tiempo que salgas del confinamiento en casa sea valioso, Google Maps se está preparando para informarte acerca de los cambios que están haciendo las empresas por el coronavirus.

Con Google Maps podrás saber si un negocio sigue abierto o ha cerrado por el coronavirus

A través de la página de soporte de Google My Business Profile, Google ha pedido a los propietarios de empresas o negocios que actualicen su ficha en Google Maps añadiendo todos los cambios que están realizando por el coronavirus. Por ejemplo, si una empresa de envíos de suministros tiene varias oficinas, pero no todas están disponibles, Google aconseja colocar en Google Maps el número telefónico que esté más activo. Así, los clientes podrán comunicarse efectivamente con la empresa.

Igualmente, estos cambios también implican colocar el nuevo horario laboral de la empresa por el coronavirus para que los clientes estén al tanto. Asimismo, la gran G anunció que las empresas también pueden crear un artículo para informar de forma explícita y clara todos los cambios relacionados con el coronavirus que están haciendo.

Eso sí, estos artículos no se publicarán de inmediato en Google Maps. Primero pasarán por la revisión del personal de Google para asegurar “la calidad” de los mismos. Por supuesto, Google solo aconseja añadir estos cambios a las empresas que sí han modificado realmente sus operaciones a causa del Covid-19. Además, pide evitar dar falsas alarmas que provoquen pánico en la población.

Así que, si quieres saber si tu tienda de confianza cierra más temprano ahora o si una empresa de envíos está trabajando, pronto podrás saberlo con la ayuda de Google Maps. Se espera que toda esta información llegue en los próximos días a la app web y a la app para móviles de Google Maps. No será necesario que actualices la app, ya que solo debes esperar a que las empresas actualicen su ficha en Google Maps. Mientras tanto, puedes ver este mapa de Google Maps para seguir el avance del coronavirus chino.