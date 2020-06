Además de ser la típica aplicación de galería, Google Fotos también es capaz de usar Inteligencia Artificial para sugerirte qué fotos deberías borrar de tu móvil o incluso de la nube. Y es que, por si no lo sabes, Google Fotos crea una copia de seguridad de las fotos y vídeos de cualquier carpeta de tu móvil que elijas. El objetivo de esto es ayudarte a liberar espacio en tu teléfono, aunque ahora Google se está dando cuenta de que también hace falta liberar espacio de la nube.

Así pues, de acuerdo a un informe de XDA, Google Fotos se está preparando para reducir el tamaño de tu copia de seguridad gratuita en el servicio. Esto es debido a que, con la situación de confinamiento actual, las redes sociales y apps de mensajería se usan mucho más y la mayoría de personas tienen activada la copia de seguridad de Google Fotos para las mismas. Lo que significa que todas las imágenes y vídeos que se guardan en tu móvil de apps como WhatsApp, Telegram, Facebook o Twitter, se suben a Google Fotos saturando así el servicio. Por ello, Google desactivará esta opción de su aplicación de fotos para preservar la disponibilidad del Internet.

Los cambios que llegarán a Google Fotos debido al COVID-19

Según lo encontrado en el código de la versión 4.53 de Google Fotos, la aplicación será capaz de desactivar la copia de seguridad de las carpetas de algunas apps de mensajería de forma automática. Esto nos da a entender que la app detectará cuáles carpetas en tu móvil sincronizadas con Google Fotos consumen muchos datos y desactivará su copia de seguridad. De todas formas, junto con este cambio, Google ha dejado una nota explicando que han tenido que aplicar esta medida para conservar los recursos de Internet, pues ahora la gente comparte más fotos y vídeos que nunca al quedarse en casa por el COVID-19.

No obstante, los usuarios podrán reactivar la copia de seguridad de Google Fotos para cualquier carpeta que deseen desde la Configuración. Asimismo, se descubrió que Google Fotos ahora permitirá deshabilitar la reproducción automática tanto de las fotos en movimiento como de los vídeos, para que de esa forma no consumas tantos datos al navegar por la app. Al parecer, habrá varias opciones para elegir qué reproducir automáticamente y qué no.

Cambiar la foto de tu cuenta de Google ahora será más fácil

Google Photos is working on the ability to set a photo as the Google Account’s profile picture pic.twitter.com/ROEqALiY1J — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020

Por último, otro cambio que llegará a Google Fotos, aunque este no está relacionado con la pandemia, es la posibilidad de establecer la foto de perfil de tu cuenta de Google desde la app de Google Fotos. Ahora mismo, esto solo se puede hacer yendo a la página web de gestión de tu cuenta de Google, lo cual puede ser un poco tedioso. Así que, con este cambio, será mucho más fácil y cómodo cambiar la foto de perfil de tu cuenta de Google. Por cierto, esto lo descubrió la experta en apps Jane Manchun Wong que en un tuit (el que te mostramos arriba) nos muestra cómo será esta opción.

En fin, coméntanos… ¿te parecen bien estos cambios? ¿Qué quisieras que cambiara o añadiera Google Fotos en el futuro?